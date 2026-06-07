Un ataque terrorista en el centro de Israel dejó al menos un muerto y cinco heridos

La Policía israelí reportó la “neutralización” de uno de los agresores y los militares ordenaron a los residentes de la ciudad que permanezcan confinados en sus casas hasta nuevo aviso.

Hoy 09:04

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas este domingo tras un ataque a tiros en el centro de Israel, en varios puntos del concejo local de Kochav Yair, según confirmó la Policía israelí. Las autoridades calificaron el hecho como un “ataque terrorista” y reportaron la neutralización de uno de los agresores.

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El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que uno de los heridos permanece en estado grave, mientras que otros tres continúan bajo observación, sin condición estable. El cuerpo médico señaló que un hombre de aproximadamente treinta años fue hallado sin signos vitales y con heridas penetrantes. El ataque comenzó en una gasolinera local, según testigos citados por el canal N12, y se extendió a zonas cercanas de Tzur Yitzhak y Tzur Natan.

Alerta y operativo de seguridad en comunidades cercanas

La Policía localizó y neutralizó un vehículo sospechoso involucrado en los hechos y abatió a uno de los atacantes cerca de Tzur Yitzhak, mientras que el segundo resultó herido y huyó. Tras una búsqueda, el segundo agresor fue abatido cerca de Tayibe, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La policía informó también sobre la detención de otro sospechoso.

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Como respuesta inmediata, se activó una alerta por posible infiltración terrorista en Tzur Natan y Tzur Yitzhak, ordenando a los residentes permanecer confinados en sus hogares hasta nuevo aviso. El Ejército israelí desplegó fuerzas especiales y ordenó el cierre del paso fronterizo cercano con Cisjordania, además de cercar varias aldeas palestinas en la región.

El incidente ocurrió en al menos cuatro escenarios distintos, de acuerdo con el Canal 12 israelí: una gasolinera cerca de Kochav Yair, la localidad de Selait, y puntos viales próximos a Tzur Yitzhak y Tzur Natan. Según MDA, entre los heridos se encuentran dos hombres baleados en la gasolinera (uno grave y otro moderado), un hombre y una mujer con heridas moderadas cerca de Tzur Yitzhak, y dos personas baleadas cerca de Tzur Natan, donde un hombre de 31 años falleció y otro de unos 40 fue trasladado en estado crítico.

Identidad de los atacantes y armas empleadas

Las autoridades israelíes identificaron a uno de los agresores como residente de Tayibe, una ciudad árabe al norte de la zona del ataque. Según la policía y las FDI, los atacantes utilizaron un vehículo matrícula israelí que circulaba ilegalmente por la carretera. En el lugar de los hechos, se halló una metralleta casera tipo “Carlo” (Carl Gustav), utilizada por uno de los autores.

Las fuerzas de seguridad mantienen operativos de búsqueda en la zona y continúan brindando atención médica a los heridos. El primer ministro Benjamín Netanyahu realizó una evaluación de la situación y comunicó que sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, según informó su oficina. Las fuerzas de seguridad han reforzado la presencia militar en la zona y mantienen la alerta en las comunidades afectadas.