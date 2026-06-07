Clima inestable en Añatuya: lluvias y sol se alternan en los próximos días

Los añatuyenses deben prepararse para un día de lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán durante la jornada. El pronóstico para los próximos días sugiere un cambio radical hacia el sol.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, los añatuyenses experimentan ligeras precipitaciones que han traído un respiro en las temperaturas. Actualmente, el termómetro marca 17 °C, pero la sensación térmica se siente más cerca de 12 °C, lo que ha llevado a muchos a abrigarse un poco más.

La humedad en la ciudad es bastante elevada, alcanzando el 92%, lo que contribuye a un ambiente bastante fresco y húmedo. El viento sopla a 5.4 km/h desde el este-sureste, lo que puede hacer que la sensación de frío sea aún más notoria para los añatuyenses que salen a la calle.

Para el día de hoy, se prevé lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que variarán entre los 16.3 °C de mínima y 20.9 °C de máxima. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

El lunes, el clima dará un giro sorprendente, ya que se espera un día soleado con mínimas de 12.2 °C y máximas que alcanzarán los 21 °C. Esto permitirá a los añatuyenses disfrutar de un clima más agradable después de las lluvias del fin de semana.

El martes también se mantendrá la tendencia de días soleados, con temperaturas que oscilarán entre 10.3 °C de mínima y 19.4 °C de máxima. Este cambio en el clima brindará un respiro a los habitantes de Añatuya, que podrán disfrutar de un clima más cálido y seco en los próximos días.