La Banda se prepara para un día lluvioso: pronóstico incierto para hoy Domingo 7 de junio de 2026

Los bandeños se enfrentarán a un día de condiciones climáticas inestables, con lluvias moderadas y temperaturas frescas. A medida que avanza la jornada, las condiciones irán cambiando.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despertaron con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 18.4 °C, que se siente igual debido a la alta humedad del 94%. Este panorama hará que muchos se preparen para un día con características inusuales.

El pronóstico indica que durante el día de hoy, las lluvias moderadas aparecerán en intervalos, lo que podría alterar las actividades al aire libre de los bandeños. Se espera que la temperatura máxima alcance los 19.5 °C, mientras que la mínima se situará en 17.3 °C.

Para mañana, lunes 8 de junio, el clima se tornará parcialmente nublado, lo que ofrecerá un respiro a los bandeños. Las temperaturas oscilarán entre los 13.7 °C de mínima y los 21.6 °C de máxima, permitiendo disfrutar de momentos más agradables.

El martes 9 de junio, el clima seguirá siendo parcialmente nublado, con mínimas que descenderán a 12 °C y máximas que alcanzarán los 20.4 °C. Sin embargo, la sensación de frescura se mantendrá por algunos días más en La Banda.

En resumen, hoy los bandeños deben prepararse para un día con lluvias moderadas y temperaturas frescas, con un rango de 17.3 °C a 19.5 °C. La inestabilidad del clima continuará en los próximos días, aunque se anticipa una mejora gradual en las condiciones.