Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 ABR 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: el Aston Villa del Dibu y Buendía busca sellar el pase a las semis de la Europa League ante Bologna

Se miden desde las 16 en el encuentro de vuelta. La ida fue 3 a 1 para ingleses.

Hoy 17:30

La Europa League disputa la segunda edición con el formato renovado y ocho equipos siguen en carrera por un lugar en la gran final de Turquía, que se llevará a cabo el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul. La vuelta de los cuartos de final tiene los cuatro partidos este jueves, siendo el más destacado el cruce entre Aston Villa y Bologna, con el equipo inglés con dos goles de ventaja tras haber ganado 3-1 en la ida

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cansados de los robos, vecinos lincharon a ladrón y subieron un video de la golpiza a las redes
  2. 2. Estilista santiagueña denunció una extorsión sexual tras caer en una trampa digital con videos íntimos
  3. 3. Añatuya: brutal ataque en plena calle por un conflicto que se arrastraba desde la infancia
  4. 4. El tiempo para este jueves 16 de abril en Santiago del Estero: cielo parcialmente nublado y una máxima de 26°
  5. 5. Acreedores del fallecido financista Martín Maldonado denunciarán lavado de activos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT