En vivo: el Aston Villa del Dibu y Buendía busca sellar el pase a las semis de la Europa League ante Bologna

Se miden desde las 16 en el encuentro de vuelta. La ida fue 3 a 1 para ingleses.

Hoy 17:30

La Europa League disputa la segunda edición con el formato renovado y ocho equipos siguen en carrera por un lugar en la gran final de Turquía, que se llevará a cabo el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul. La vuelta de los cuartos de final tiene los cuatro partidos este jueves, siendo el más destacado el cruce entre Aston Villa y Bologna, con el equipo inglés con dos goles de ventaja tras haber ganado 3-1 en la ida

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