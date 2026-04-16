La intendente Fuentes entregó más de 250 uniformes de trabajo al personal de Calidad de Vida

Además, la intendente reconoció la labor y contribución al bienestar de los vecinos.

Hoy 17:59

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, encabezó la entrega de nuevos uniformes al personal de la Dirección de Calidad de Vida, donde reconoció su labor y contribución constante al bienestar de los vecinos.

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Esta iniciativa forma parte del objetivo de continuar mejorando las condiciones laborales de los empleados, promover la identificación institucional y garantizar una adecuada presentación en el desempeño de sus funciones diarias.

Se otorgaron 250 uniformes compuestos por camisas y pantalones de vestir para los inspectores, y camisas y pantalones de grafa, botines de seguridad y capas impermeables para los departamentos de Saneamiento, Sonido, Seguridad y Bromatología.

"Gracias a la administración responsable de los recursos económicos del municipio, podemos entregar nuevamente indumentaria de trabajo, priorizando el bienestar de la familia municipal", indicó la jefa comunal.

"Su labor es fundamental para cuidar las condiciones sanitarias, el orden y el medio ambiente, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para cada vecino y vecina", afirmó.

La Ing. Fuentes expresó que "a pesar de las adversidades que atraviesan todos los municipios del país, los santiagueños nos mantenemos unidos y apostamos a seguir trabajando en beneficio de todos".

Por su parte, el director de Calidad de Vida, Rubén Verón, señaló que "la entrega de uniformes representa un paso más en el compromiso de esta gestión con el bienestar de los empleados, poniendo en valor su esfuerzo y compromiso con la comunidad".