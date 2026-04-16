Aspectos clave para entender un contrato de alquiler sin engaños

En Argentina, el 30% de la población vive en alquiler, lo que hace fundamental entender cómo leer un contrato de alquiler para evitar sorpresas. Conocer los derechos y obligaciones puede proteger a los inquilinos de contratos engañosos.

Hoy 18:02

En Argentina, el 30% de la población vive en alquiler, lo que convierte la lectura de un contrato de alquiler en una habilidad esencial para evitar engaños. Cada año, miles de inquilinos enfrentan problemas debido a cláusulas poco claras o abusivas que pueden perjudicar sus derechos.

Es importante tener en cuenta que, según la Ley de Alquileres vigente desde 2020, existen regulaciones que protegen a los inquilinos. Sin embargo, muchos contratos aún contienen cláusulas que pueden no estar alineadas con estas normativas, haciendo que la lectura detallada sea crucial.

Al leer un contrato, hay que prestar atención a aspectos como el monto del alquiler, la duración del contrato y las condiciones de renovación. Estos elementos son fundamentales para entender las implicancias financieras y legales del acuerdo.

Otro punto clave es la garantía. La ley permite varios tipos de garantías, pero algunos propietarios intentan imponer condiciones que no son válidas. Es esencial verificar que la garantía se ajuste a lo estipulado por la ley y que esté claramente especificada en el contrato.

Los gastos adicionales, como expensas o servicios, también deben estar detallados en el contrato. Es fundamental leer atentamente para evitar sorpresas en la facturación mensual, ya que algunos contratos pueden incluir cargos ocultos que el inquilino debe asumir.

Además, es recomendable que el inquilino exija un recibo de pago cada vez que abone el alquiler. Esto no solo sirve como comprobante, sino que también protege contra futuros reclamos por parte del propietario.

Finalmente, en caso de dudas o discrepancias, los inquilinos pueden acudir a organismos de defensa del consumidor o a asesorías legales que ofrezcan orientación sobre sus derechos. Conocer estas herramientas es vital para enfrentar cualquier inconveniente relacionado con el alquiler.