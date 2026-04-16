Solange Abraham reveló el momento en que su exmarido le confesó que era gay

La participante argentina se sinceró en un reality mexicano y compartió una de las experiencias más íntimas y determinantes de su vida personal.

Hoy 19:11

Solange Abraham sorprendió al abrir su corazón en el reality mexicano La Casa de los Famosos, donde participa tras su paso por Gran Hermano 2026. En una charla con otros concursantes, la tucumana relató uno de los momentos más impactantes de su historia personal: cuando su entonces esposo le confesó que era gay.

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Durante una conversación con El Divo, uno de los personajes más polémicos del ciclo, Abraham recordó cómo atravesó aquella situación con su exmarido, Marcelo Da Corte, tras varios años de relación.

“Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, expresó con sinceridad frente a sus compañeros.

La participante también habló de su hija Delfina, de ocho años, y destacó el rol fundamental de su familia para poder formar parte del reality. Según contó, la niña asiste a doble escolaridad y está contenida por su entorno mientras ella continúa en competencia.

Una historia de amor, lujo y cambio

Solange Abraham y Marcelo Da Corte se casaron el 18 de abril de 2015, luego de tres años de relación. Se habían conocido trabajando en un canal de música, donde ella se desempeñaba como notera y él como productor.

Según trascendió en el programa LAM, durante su matrimonio llevaron una vida de alto nivel: la boda incluyó un vestido del reconocido diseñador Gino Bogani, la luna de miel se realizó en Dubái y las Islas Maldivas, y residían en una exclusiva propiedad dentro de Tortugas Polo Club.

La separación se hizo pública en 2023. Tiempo después, Da Corte rehízo su vida y contrajo matrimonio con Lautaro, quien había sido su entrenador personal.

El testimonio de Abraham generó repercusión tanto dentro como fuera del reality, al exponer una vivencia personal atravesada por el amor, la comprensión y la transformación.