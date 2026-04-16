Hay que declarar la emergencia en salud mental, no desmantelarla

La salud mental es un factor de riesgo que avanza desenfrenadamente en los diferentes grupos poblacionales.

Hoy 20:12

Por Claudio Gustavo Rojas Psicólogo Social - Consultor en Políticas Públicas

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Lo advertí el año pasado: en el 2030 la salud mental será una epidemia y muchos se escandalizaron y otros se pusieron a la defensiva. No fue, ni es un ataque a nadie, es una advertencia que nace desde un diagnóstico PSICOSOCIAL que tiene como herramienta de intervención los vínculos grupales, institucionales y comunitarios en diferentes sectores de la población.

La salud mental es un factor de riesgo poblacional que debe ser tratada con responsabilidad, criterios claros y con intervenciones puntuales y precisas.

Entonces, ¿por qué se vuelve nuevamente a esta idea de reformar la ley de Salud mental? Por qué se busca romper lo comunitario y la importancia que tienen los ámbitos colectivos donde está comprobado que es la columna vertebral para sostener momentos de crisis sociales y económicas.

Fíjense que no es casual que los suicidios sigan siendo noticia a diario, no es casual que los hechos de violencia en las instituciones se cobren vidas de jóvenes, no es casual que los femicidios sean mes a mes noticia, no es casual que se desmantelen los organismos estatales, no son casuales las olas de despidos, no es casual que los sectores más vulnerables sean el blanco de ataque sistemático de este gobierno libertario.

Debatimos y discutimos cada artículo allá por el 2010: organizaciones sociales, profesionales, municipios, equipos interdisciplinarios, iglesias. Hoy, de un plumazo, quieren modificarla sin sentido y con una sola finalidad: romper lo comunitario. Un plan siniestro que ya tuvo su primera etapa cuando fueron despedidos los 300 trabajadores y trabajadoras del hospital modelo en Salud Mental en Argentina, como es el Bonaparte, y su intento de cierre.

El desafío es ampliar los espacios y fortalecer el sistema sanitario de Salud. Es clave la articulación con las instituciones educativas públicas y privadas, clubes de barrios, instituciones comunitarias, comedores infantiles, espacios de abordaje en discapacidad y adultos mayores.

Por último es necesario en estos tiempos de Crisis Sociales volver a recordar que la ley 26657 ha tenido dos acepciones importantes por un lado la inclusión de lo mental en las políticas sanitarias y por otro lado la inclusión de lo social, comunitario, cultural y político como eje central de los dispositivos de Salud Mental en Argentina.