La FDA aprueba gotas que restauran la visión sin cirugía en 30 minutos

La FDA ha aprobado las gotas VIZZ, una innovadora solución para tratar la presbicia que restaura la visión de cerca en solo 30 minutos y sin cirugía.

Hoy 19:01

La presbicia es un problema visual que afecta a millones de personas a partir de los 40 años, obligándolas a depender de gafas o lentes de contacto para realizar actividades cotidianas. Con la reciente aprobación de la FDA para las gotas VIZZ, se presenta una nueva alternativa para aquellos que buscan mejorar su visión sin recurrir a la cirugía.

El medicamento VIZZ, que contiene aceclidina al 1,44 %, ha sido aprobado como un tratamiento diario para la presbicia en adultos. Este es el primer producto basado en aceclidina que alcanza esta etapa de validación, ofreciendo a los pacientes una opción farmacológica respaldada por estudios y regulaciones de la autoridad sanitaria estadounidense.

Las gotas VIZZ cumplen una necesidad evidente: muchas personas desean leer y realizar tareas cercanas sin el uso de gafas durante varias horas al día. Esta solución es reversible, simple y se integra fácilmente en la rutina diaria, permitiendo a los usuarios disfrutar de una visión clara en situaciones puntuales sin renunciar por completo a las gafas.

El mecanismo de acción de la aceclidina consiste en provocar una miosis controlada en el iris, lo que reduce el diámetro de la pupila. Este cambio produce un efecto estenopeico, aumentando la profundidad de foco y mejorando la nitidez de la visión cercana, sin afectar significativamente la visión lejana. Este proceso es comparable a cerrar el diafragma de una cámara fotográfica para lograr un mejor enfoque.

Los resultados de los ensayos clínicos, que se llevaron a cabo en tres estudios de fase 3 denominados CLARITY, demuestran que la mejora visual se manifiesta aproximadamente 30 minutos después de la aplicación de las gotas. Además, el efecto puede perdurar hasta 10 horas, facilitando actividades como leer documentos o trabajar en pantallas sin necesidad de gafas durante ese tiempo.

A pesar de su efectividad, es fundamental tener en cuenta que el uso de estas gotas puede acarrear algunos efectos secundarios, como irritación ocular o visión tenue tras la aplicación. Por ello, se recomienda evitar conducir o realizar tareas que requieran precisión hasta que la visión esté completamente clara. Si se presentan molestias persistentes, es esencial consultar a un especialista.

VIZZ está diseñado para adultos con presbicia que buscan una solución no quirúrgica. Aunque resulta útil en diversas situaciones, es importante que personas con ciertas patologías oculares reciban una evaluación adecuada antes de usar el producto. En este contexto, la opinión de un oftalmólogo es crucial para determinar su idoneidad.