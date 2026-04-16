Donald Trump anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego por diez días

El presidente de EE.UU. sostuvo que Netanyahu y Joseph Aoun sellaron una tregua. Además, instruyó al vicepresidente y al secretario de Estado a que trabajen con ambos países para lograr una paz duradera.

Hoy 17:12

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de diez días después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

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“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribió Trump en su red Truth Social.

Las reuniones entre Israel y Líbano iniciaron este martes negociaciones directas en Washington, en presencia del secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de ponerle fin a los bombardeos e incursiones israelíes en su vecino del norte y los ataques de Hezbollah sobre territorio israelí.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chiita Hezbollah, aliado de Teherán.

Al iniciar el encuentro, Rubio calificó la reunión de “oportunidad histórica” y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego, sino de “una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah” en la región.

“Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo”, había dicho el jefe de la diplomacia estadounidense.