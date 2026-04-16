Estudiantes de El Bobadal y Frías visitaron Casa de Gobierno

Decenas de niños y adolescentes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, en el Salón de Acuerdos.

Hoy 19:00

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, recibió este jueves en Casa de Gobierno en representación del gobernador Elías Suárez a estudiantes de la Escuela Técnica N° 5 “Dr. Ramón Carrillo” y de la Escuela Agrotécnica, ambas de la ciudad de Frías, departamento Choya; también del Colegio Secundario “Divino Corazón de Jesús” de la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez.

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El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan F. Ibarra” como parte de las actividades del programa destinado a alumnos del interior santiagueño que cursan el último año del secundario, a quienes ofrece la posibilidad de hacer un recorrido por la ciudad Capital, Las Termas y Villa La Punta, donde pueden visitar instituciones del Estado, espacios culturales, deportivos e históricos, ampliando su mirada sobre el patrimonio de la provincia.

Los chicos agradecieron el recibimiento y destacaron la posibilidad de vivir esta experiencia, así como el acceso a programas digitales impulsados por el Gobierno de la provincia que facilitan sus trayectorias educativas.

Por su parte, el jefe de Gabinete destacó la importancia de la educación en la agenda del gobernador Elías Suárez y su decisión de acompañar a los jóvenes en su formación mediante el acceso a herramientas pedagógicas con igualdad de oportunidades para contribuir con el crecimiento de la provincia.