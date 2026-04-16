Importante reunión operativa del Consejo Económico y Social de la Provincia

El primer plenario se llevó a cabo este jueves en el Nodo Tecnológico.

Hoy 16:51

Con el objetivo de avanzar en una amplia agenda de trabajo, se realizó este jueves por la mañana en el Nodo Tecnológico el primer plenario del Consejo Económico y Social de la provincia, un espacio de encuentro y construcción impulsado en el marco de una política oficial orientada a fortalecer el diálogo institucional y promover el desarrollo de Santiago del Estero.

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La apertura estuvo encabezada por el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille, acompañado por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y los ministros de Producción, Néstor Machado; de Justicia, Matilde O´Mill, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. Además de la secretaria de Trabajo, Julia Comán, el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez, entre otros funcionarios, legisladores, autoridades de las universidades Nacional y Católica de Santiago del Estero.

También representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), junto con representantes de las Cámaras de Identidad Productivas, de Turismo, Tecnológica, de Comercio; la Unión Industrial; la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS) y la Confederación General del Trabajo (CGT), entre otros sectores de la sociedad santiagueña.

En la apertura de la jornada el jefe de Gabinete resaltó la conformación de este espacio, por iniciativa del gobernador Elías Suárez, cuyos miembros asistieron este día a la primera reunión plenaria “con carácter consultivo, analítico, de diagnóstico de problemáticas, pero también de generaciones de propuestas que serán elevadas para el sometimiento al análisis”.

“El objetivo –explicó Araujo- es mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción en nuestra provincia, ir un paso más allá en la industrialización, en el agregado de valor, en la generación de empleo formal y con ello lograr mejorar también los indicadores, no solamente productivos, sino también sociales”.

Remarcó que a través del diálogo constructivo y el aporte de todos los sectores se busca “avanzar como provincia en la cuestión productiva, aprovechando muchos años de inversión fuerte en infraestructura, lo que nos ha permitido hoy posicionarnos en otro rol en nuestro país y que cree el gobernador que es un momento oportuno, a pesar del contexto y del entorno que totalmente recesivo, para intentar dar un salto de calidad y posicionarnos mejor”.

Por su parte, Mandrille destacó la fortaleza de la articulación público-privada en estos debates y la apuesta del gobernador Elías Suárez mediante la creación del Consejo Económico y Social y programas vinculados, como el “Santiago crece con vos”, que permitirá generar mano de obra local calificada para potenciar el sistema productivo de la provincia.