Día de la Voz: consejos para cuidar la salud vocal en Tucumán

La Dra. en Fonoaudiología, Priscila Portillo, enfatizó en LV12 la relevancia de cuidar la voz y buscar atención médica ante síntomas en Tucumán.

Hoy 17:25

En el marco del Día Mundial de la Voz, que se celebra cada 16 de abril, la Dra. en fonoaudiología, Priscila Portillo, ofreció en LV12 valiosas recomendaciones sobre el cuidado vocal, especialmente dirigido a quienes utilizan su voz como herramienta de trabajo.

“Tenemos que pensar que nuestra voz nos acompaña toda la vida, por eso es importante mantenerla sana, es nuestro medio de comunicación, es por donde expresamos las emociones, es la principal vía para comunicar el lenguaje, entonces es necesario concientizar a las personas que los cambios en la voz siempre requieren consulta”, comenzó la especialista.

En este sentido, la Dra. Portillo hizo hincapié en hábitos cotidianos que contribuyen a preservar la salud vocal: “El mate no reemplaza el agua, hay que hidratarse; cuidados como no fumar, mantener un buen descanso nocturno, entre 6 y 8 horas de sueño, la siesta no”.

Además, advirtió sobre factores ambientales que pueden afectar la voz en la región: “Para el tucumano es difícil no tener alergias por el polvo que hay en el ambiente. Si hay por más de 15 días síntomas de molestias, ardor, ronquera, la pérdida de la voz; tanto en adultos como en niños, requiere la visita a la consulta”.

“Hay varios, como los docentes, que tienen jornadas extensas de uso de su voz y hay medidas que permiten revertir la situación, las cuerdas vocales son dos músculos que se entrenan”, afirmó. La Dra. Portillo también explicó cuáles son las afecciones más frecuentes derivadas del mal uso vocal y la importancia de controles periódicos.

“En primer lugar, lo que aparece siempre cuando hay un mal uso de la voz son las fatigas vocales o disfonías, que aparecen de manera esporádica que duran tres o cuatro días y luego desaparecen; luego vienen los nódulos en una segunda etapa; también en las personas que gritan mucho pueden aparecer quistes o pólipos”, advirtió.

La jornada busca generar conciencia sobre la salud vocal y promover la consulta temprana ante cualquier alteración, para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.