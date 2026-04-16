Detención de mujer por tráfico de drogas en el Penal Villa Las Rosas

Una mujer de 37 años fue detenida en Salta por su supuesta participación en una red de narcotráfico que operaba dentro del Penal Villa Las Rosas, donde se ingresaban drogas ocultas durante visitas.

Hoy 16:31

El juez de Garantías ha dictado la prisión preventiva de una mujer de 37 años, acusada de formar parte de una organización narcotraficante que introducía drogas en el Penal Villa Las Rosas.

La decisión fue tomada tras una audiencia en la que se rechazaron los pedidos de libertad, lo que significa que la imputada permanecerá detenida en la Alcaidía General.

La investigación revela que esta red operaba en el penal, utilizando las celdas como puntos de venta. La mujer, según las fuentes, transportaba estupefacientes ocultos en su cuerpo durante las visitas, entregándolos a su pareja, un interno con una condena de 14 años.

El interno se encargaba de la distribución de las drogas junto a otro recluso, lo que evidencia la complejidad de la red delictiva.

Además, se ha identificado la participación de otros familiares en la maniobra, quienes administraban el dinero obtenido de las ventas de drogas a través de billeteras virtuales.

Durante los allanamientos realizados por las autoridades, se secuestraron dosis de pasta base listas para comercialización, así como dinero en efectivo, armas y otros elementos relacionados con la actividad ilícita.

La causa sigue bajo investigación, lo que podría llevar a más detenciones y a la desarticulación completa de la red narcotraficante.