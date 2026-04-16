Oliver Bearman criticó a Colapinto por el accidente en Japón: “Fue inaceptable”

El piloto británico apuntó contra el argentino por una maniobra en Suzuka, aunque desde Haas y otros sectores habían desligado de responsabilidad al corredor de Alpine.

Hoy 16:40

El accidente de Oliver Bearman en el circuito de Suzuka sigue generando repercusiones en la Fórmula 1. A semanas del impacto, el británico sorprendió al apuntar contra Franco Colapinto y cuestionar su accionar en pista.

El piloto de Haas aseguró que la maniobra del argentino fue peligrosa: “Se cruzó para defender su posición. Con esa diferencia de velocidad, no me dejó espacio. Fue inaceptable”, lanzó en una entrevista, haciendo foco en los 50 km/h de diferencia entre ambos autos al momento del incidente.

Bearman explicó que, si bien el movimiento de Colapinto fue leve, el contexto lo volvió riesgoso: “Con esa diferencia de velocidad, cualquier movimiento es enorme. Tuve que evitar un choque mucho peor”, señaló, remarcando que la situación estuvo cerca de terminar en una consecuencia más grave.

El británico también reveló que los pilotos ya habían discutido internamente este tipo de maniobras, en medio de las dificultades que presenta el nuevo reglamento: “Habíamos hablado de respetarnos más. Dos días después pasó esto, por eso me frustró tanto”, agregó.

Sin embargo, la postura de Bearman contrasta con la visión dentro de su propio equipo. Desde Haas, el jefe Ayao Komatsu había asegurado que Colapinto no tuvo responsabilidad, mientras que medios especializados también coincidieron en que el argentino no realizó una maniobra indebida.

El accidente ocurrió en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón, cuando el piloto de Alpine circulaba con problemas de potencia eléctrica. Bearman intentó esquivarlo, perdió el control al pisar el pasto y terminó impactando contra las barreras con una fuerza superior a 50G.