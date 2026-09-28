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La Banda presenta un clima perfecto: pronóstico favorable para hoy Lunes 28 de septiembre de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días muestra un cambio en las condiciones climáticas.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños disfrutarán de un clima soleado con una temperatura actual de 23 °C. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 21.9 °C, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

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La humedad en la ciudad es del 74%, lo que genera un ambiente algo húmedo, pero no impide que la jornada se sienta agradable. Con un viento que sopla a 20.5 km/h desde el sureste, las condiciones son perfectas para aprovechar el sol.

Para hoy, el pronóstico indica una mínima de 21.2 °C y una máxima que alcanzará los 31.9 °C. Los bandeños pueden esperar un día cálido, ideal para disfrutar en parques y espacios abiertos.

Sin embargo, a partir de mañana, el clima cambiará drásticamente. El martes 29 de septiembre, se prevé un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18.3 °C y 24.8 °C, lo que marcará el inicio de un periodo más fresco.

El miércoles 30 de septiembre también se mantendrá el cielo cubierto, con mínimas de 15.8 °C y máximas de 26.6 °C. Los bandeños deberán prepararse para un cambio en las condiciones climáticas en los días venideros.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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