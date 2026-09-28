Milei viaja a Francia en busca de inversiones: Argentina Week, reunión con Macron y acuerdos en agenda

El Presidente encabezará esta semana una agenda económica y empresarial en París, con encuentros destinados a promover inversiones en sectores estratégicos.

Hoy 08:14

El presidente Javier Milei volverá a viajar esta semana al exterior, pocos días después de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El destino será París, donde buscará promover inversiones y mantener encuentros con empresarios y autoridades francesas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario partirá este martes 29 de septiembre y participará desde el miércoles de la Argentina Week, encuentro que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y tendrá actividades vinculadas con energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología.

Una de las actividades principales será el jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí Milei disertará ante empresarios y funcionarios, en una jornada que también contará con integrantes de su gabinete y representantes del sector privado.

Entre los nombres anunciados para las distintas actividades aparecen ejecutivos de compañías como TotalEnergies, Glencore, Louis Dreyfus Company e YPF, además de empresarios argentinos y autoridades de organismos internacionales. La convocatoria estará centrada en las oportunidades de inversión que el Gobierno pretende presentar ante el sector privado.

Belgrano Cargas, entre los proyectos en carpeta

La gira se produce mientras avanza el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.. El Gobierno convocó en agosto a una licitación nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, bajo un régimen de acceso abierto.

El proceso comprende 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias, con conexiones a zonas productivas, puertos y pasos internacionales hacia países limítrofes. La apertura de ofertas está prevista para el 11 de noviembre, según la resolución publicada por el Ministerio de Economía.

Reunión con Macron y la negociación por submarinos

Otro de los puntos centrales de la agenda será el encuentro entre Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron, previsto para el jueves 1° de octubre en París. La reunión se dará mientras Argentina analiza distintas alternativas para recuperar la capacidad submarina de la Armada.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una autorización para gestionar financiamiento por hasta USD 2.300 millones para tres submarinos convencionales. La inclusión no significa que la compra esté cerrada: la operación depende de la aprobación del Presupuesto, del financiamiento y de la posterior contratación.

Entre las propuestas analizadas aparecen la francesa Naval Group, fabricante de los submarinos Scorpène, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Fuentes oficiales señalaron que existen conversaciones con ambas compañías, pero hasta el momento no se anunció una decisión definitiva.

La gira concluirá el viernes con nuevas actividades económicas en París y la participación de Milei en el Paris Economic Forum, antes de emprender el regreso a Buenos Aires.