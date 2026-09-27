Desmantelada red de narcotráfico en Tucumán con seis aeronaves incautadas

Una minuciosa investigación sobre narcotráfico en Tucumán culminó en allanamientos que resultaron en varias detenciones y la incautación de seis aeronaves.

Hoy 17:43

Una investigación detallada que se inició hace casi cuatro meses ha permitido desmantelar una significativa red de narcotráfico en Tucumán, Argentina. Los primeros indicios de esta pesquisa surgieron el 4 de junio, cuando efectivos de la Sección Monteros detuvieron una camioneta en la Ruta Nacional 157. Al inspeccionar el vehículo, encontraron 449 paquetes de cocaína, que totalizaban un peso de 470 kilos con 470 gramos. Este hallazgo resultó en la detención del conductor y marcó el inicio de una serie de investigaciones.

A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a realizar tareas investigativas que permitieron identificar a otras personas presuntamente involucradas en esta red. En la primera fase de la investigación, se concretaron cinco detenciones adicionales. Con la información recopilada, el Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán emitieron órdenes para realizar nuevos registros domiciliarios en las localidades de Famaillá, Estación Araoz, Tafí del Valle y Aguilares.

Los procedimientos, llevados a cabo por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Tucumán, en colaboración con el Escuadrón 71 Aguilares y otras unidades de Gendarmería, resultaron en tres nuevas detenciones. Hasta la fecha, la operación ha llevado a la privación de libertad de un total de nueve personas vinculadas con el narcotráfico.

Durante los allanamientos, las autoridades también lograron incautar una considerable cantidad de dinero en efectivo, incluyendo dólares, además de teléfonos celulares, documentación y otros elementos que son considerados de interés para la causa. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue la incautación de seis aeronaves, junto con cuatriciclos, motocicletas y diversos equipos de aeronavegación.

Todo el material incautado ha quedado a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación por infracción a la Ley 23.737. Este caso resalta la importancia de las investigaciones coordinadas entre diferentes cuerpos de seguridad para combatir el narcotráfico en Argentina.

La lucha contra el narcotráfico sigue siendo una de las principales prioridades de las autoridades argentinas, quienes se encuentran en constante alerta para detectar y desarticular organizaciones criminales que operan en el país. Las operaciones recientes en Tucumán son un claro ejemplo de la determinación de las fuerzas de seguridad para enfrentar este flagelo.