Guido Süller se colocó un “chip sexual” a los 65 años y su novio de 22 lo celebró: “Ya hacía falta”

El mediático compartió en sus redes el momento en que se sometió a un procedimiento para colocarse un pellet hormonal de testosterona. Su pareja lo acompañó y reaccionó con humor durante la intervención.

Hoy 17:49

Guido Süller sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde un consultorio médico donde mostró el momento en que se sometió a un procedimiento para colocarse un pellet hormonal de testosterona, al que él mismo denominó “chip sexual”.

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A los 65 años, el mediático explicó que decidió recurrir al tratamiento porque, según contó entre risas, sentía que ya no podía seguir el ritmo de su pareja, Hernán Sanabria, de 22 años.

“Amigos, llegó el día. Me lo van a poner. Todo, todo, todo. ¿De qué estoy hablando? Del chip sexual”, expresó Süller mientras registraba el momento para sus redes sociales.

Durante el video, también explicó el motivo de su decisión con su particular sentido del humor. “Chicos, necesito chip sexual. Ya a esta altura, ya no me da. No puedo seguir el ritmo de ciertas personas que quieren más, más, más, más. Yo no puedo”, comentó.

Qué tratamiento se realizó

Durante la grabación, una médica que acompañó el procedimiento explicó que se trataba de un pellet hormonal de testosterona, cuyo objetivo es mejorar el deseo sexual y la libido.

Antes de someterse a la intervención, Süller remarcó la importancia de realizar este tipo de tratamientos bajo supervisión médica y luego de efectuarse los controles correspondientes.

“Lo tenés que hacer con un médico, ella es médica, y te tenés que hacer análisis de sangre antes”, sostuvo el mediático.

Según explicó la profesional, el procedimiento era breve y se realizaría utilizando anestesia.

La reacción de su novio durante el procedimiento

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Hernán Sanabria, quien acompañó a Süller durante todo el procedimiento.

Cuando la médica anunció que finalmente iban a colocar el pellet, el joven reaccionó con entusiasmo: “¡Vamos! Por fin”.

La frase generó una inmediata respuesta de Guido: “¡Por fin, dice!”.

Entonces, Sanabria explicó por qué celebraba la llegada del tratamiento: “Y sí, la verdad. Muy apagado, demasiado”.

Entre risas, Süller respondió: “Es una porquería”, aunque su pareja volvió a insistir: “Ya hacía falta”.

De esta manera, Guido Süller decidió compartir públicamente una situación íntima de su relación y mostró ante sus seguidores el tratamiento al que recurrió con el objetivo de mejorar su libido, mientras su joven pareja lo acompañó con humor durante todo el proceso.