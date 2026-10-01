La Municipalidad participó del lanzamiento de la campaña Octubre Rosa

Con una gran grilla de actividades buscarán concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Hoy 23:43

La Municipalidad de la Capital participó del acto de inicio de la campaña Octubre Rosa organizado por la Fundación Mujer, que busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y promover el acceso a los controles de salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lanzamiento se llevó a cabo en el Monumento del Lazo Rosa, ubicado en la rotonda de las avenidas Yrigoyen y Lugones, en un acto que contó con la presencia de la ministra de Salud, Natividad Nassif; la subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario de la comuna, Nancy Bravo; y la presidenta de la Fundación Mujer, Delia Raab de Álvarez. También estuvieron presentes referentes e integrantes de Un Pelito de Esperanza y de la Asociación Santiagueña Solidaria con el Enfermo de Cáncer (ASSEC).

De esta manera, a lo largo de todo el mes se desarrollarán distintas actividades destinadas a informar, sensibilizar y promover hábitos de cuidado, haciendo especial hincapié en la importancia de realizar los controles médicos correspondientes y consultar ante cualquier signo o síntoma, a fin de favorecer el diagnóstico temprano.

Octubre Rosa representa una nueva oportunidad para renovar el compromiso con la prevención y seguir construyendo, entre el Estado, las asociaciones civiles y la comunidad, una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud.