EN VIVO I Olímpico debuta ante Platense en el Vicente Rosales por la Liga Nacional

El Negro recibirá este jueves desde las 22 al conjunto de Vicente López, en el inicio de la temporada 2026/27. Leo Costa afrontará su primer partido oficial con un plantel profundamente renovado. Escúchalo por Radio Panorama.
Olímpico pondrá en marcha este jueves su participación en la Liga Nacional 2026/27, cuando reciba a Platense desde las 22 en el estadio Vicente Rosales. Transmite El Clásico por Radio Panorama. Escúchalo por Radio Panorama.
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