Elías Suárez recordó en la Feria del Libro el libro que marcó su formación y compartió uno de sus versos favoritos

Durante su recorrida por la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro, el gobernador dialogó con Noticiero 7 y evocó al Martín Fierro, destacó su vínculo con la vida cotidiana y reveló cuál es el verso que suele repetir en momentos especiales.

Hoy 22:10

El gobernador Elías Suárez recorrió este jueves la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero y expresó su satisfacción por la fuerte presencia de estudiantes y jóvenes en las distintas actividades.

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En diálogo con Neri Casazola para Noticiero 7, el mandatario puso especialmente el foco en el vínculo de las nuevas generaciones con la lectura.

“Estamos muy contentos y, sin duda, nos llena el espíritu ver a tantos estudiantes y tantos jóvenes recorriendo la Feria del Libro. Entusiasma ver a los jóvenes con un libro en la mano”, expresó.

Durante la entrevista, Suárez también se refirió a la presencia de reconocidos autores y referentes que forman parte de esta edición, entre ellos Pedro Saborido, Federico Shainmar, Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti.

“Estuve con ellos y pudimos hacerles entrega de una plaqueta recordatoria por esta 16ª edición de la Feria del Libro. La verdad que estamos muy contentos porque nos visita tanta gente”, señaló.

El gobernador remarcó además que la llegada de escritores, pensadores y referentes culturales permite generar espacios de intercambio y reflexión.

“Nos dejan muchas enseñanzas, nos posibilitan pensar, analizar y compartir nuestras ideas con gente tan importante, pero también entre nosotros mismos. Los chicos y los jóvenes, sin duda, van a poder disfrutar mucho de esta Feria”, sostuvo.

El recuerdo del Martín Fierro

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando el gobernador fue consultado por el Martín Fierro, una obra que había mencionado anteriormente al hablar de su formación cultural y de los recuerdos vinculados a su familia.

Suárez consideró que el texto de José Hernández mantiene una fuerte relación con distintas situaciones de la vida cotidiana.

“Sin duda tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Muchas veces uno piensa en esos versos del Martín Fierro”, explicó.

Luego recordó uno de los fragmentos que, según contó, suele repetir con frecuencia:

“Vengan santos milagrosos, vengan todos y me ayuden, que la lengua se me añuda y se me turba la vista; pido a Dios que me asista en esta situación tan ruda”.

Suárez explicó que esos versos conservan para él un significado especial y los vinculó con su propia manera de afrontar diferentes momentos.

“Es un verso que repito muchas veces, porque muchas veces pido ayuda a Dios y a todo el que pueda ayudarme”, concluyó.

La nueva jornada de la Feria del Libro volvió así a reunir actividades, autores y visitantes, con una marcada presencia de estudiantes y jóvenes, uno de los aspectos que el gobernador destacó durante su recorrida.