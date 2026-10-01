“No mediatizo a las víctimas”: renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton

La letrada explicó que su decisión estuvo vinculada a la exposición pública de la denuncia y afirmó que su recomendación había sido preservar a su entonces clienta.

Hoy 22:27

La abogada Adela González confirmó que renunció a la representación de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton, por diferencias respecto de la estrategia con la que se llevaría adelante el caso. La letrada explicó que su decisión estuvo vinculada a la exposición pública de la denuncia y afirmó que su recomendación había sido preservar a su entonces clienta de las intervenciones mediáticas hasta completar las presentaciones judiciales.

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La noticia se conoció a través de un comunicado en el que González informó su apartamiento. “En el día de hoy, la doctora Adela González presenta su renuncia a la representación de la denunciante en la causa contra Joaquín Levinton. La decisión responde a diferencias de índole personal y profesional, cuyos detalles se mantienen bajo el secreto profesional”, señaló el texto.

La abogada habló después con Yanina Latorre en SQP (América) y profundizó los motivos de su salida. “En primera medida, yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas”, sostuvo. También aclaró que, aunque presentó los escritos correspondientes en la causa, había evitado dar entrevistas hasta ese momento.

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González planteó que su trabajo en expedientes vinculados a presuntos hechos de violencia de género está orientado a proteger a sus representados. “Yo trabajo mucho desde el cuidado de la víctima de violencia de género, porque tengo muchísimas clientes y clientes que sufren este tipo de delitos. Entonces, soy muy cuidadosa para trabajar”, explicó.

Según relató, Paula participó durante la mañana de un programa de televisión mientras ella se encontraba en una audiencia. “Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, dijo González. La abogada aseguró que se enteró de esa aparición televisiva varias horas más tarde, cuando terminó su actividad en tribunales.

La letrada sostuvo que puede brindar asesoramiento y diseñar la estrategia judicial, pero señaló que la decisión final siempre corresponde a su cliente. “Yo le puedo dar un consejo profesional, le puedo dar toda la estrategia, escritos, incluso están los escritos presentados con mi firma, con mi matrícula. Pero, bueno, ella está en toda la libertad del mundo de cambiar de colega”, manifestó.

Ante una consulta directa sobre si había conversado con Paula antes de presentar su renuncia, González respondió afirmativamente. “Sí, sí, sí, lo hablé con ella. Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen”, señaló.

La abogada evitó profundizar sobre los aspectos de esa conversación por estar alcanzados por el secreto profesional, pero insistió en que su postura apuntaba al manejo mediático del caso. “Si vos tenés un cliente que le das quizás directivas de no hablar, un cierto recaudo... Yo me manejo con muchísima seriedad. Hace veinte años soy abogada y siempre me mantuve así”, expresó.

En ese marco, González negó que su salida estuviera relacionada con una disputa con la abogada Ana Rosenfeld, cuyo nombre había surgido como posible integrante de la defensa de Paula. “Yo trabajo incluso con Ana porque estoy en el programa de ella, Inculpable e inocente, que está en Canal 9. Sí, la conozco”, afirmó. Y agregó que respeta a sus colegas y que nunca aconsejaría a una persona que cambie de representación si ya cuenta con patrocinio letrado.

Consultada sobre si Rosenfeld asumiría el caso, González dijo no tener confirmación. “La verdad que no te lo sé decir, no sé cuál fue la voluntad de ella. Calculo que no, porque... Bueno, no lo sé, la verdad que no sé”, contestó. Además, señaló que desconocía si la conductora y abogada había hablado con Paula o si continuaría involucrada en la causa.

El cantante contó cómo transita este momento luego de la denuncia (Videos: DDM-América TV)

Tras la renuncia de González, Paula publicó un comunicado para anunciar que no realizaría más declaraciones públicas por el momento. “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, indicó.

Durante la entrevista, González también brindó precisiones sobre el expediente previo contra Levinton. Explicó que la primera denuncia había quedado radicada en el Juzgado N.º 50, pero solicitó que fuera remitida al Juzgado N.º 6 porque allí ya existía una causa anterior vinculada al mismo hecho. De acuerdo con su explicación, la fiscalía deberá determinar si corresponde reabrir el trámite archivado.

La abogada remarcó que el archivo de la causa no respondió a una falta de pruebas ni a un sobreseimiento del músico. “Cuando una persona hace una denuncia por violencia de género en comisaría, después esa denuncia pasa a una fiscalía, a un juzgado donde la víctima tiene que ir a ratificar, a presentar la prueba y someterse a las pericias que corresponden”, detalló.

Según González, Paula no concurrió hace dos años a ratificar la denuncia ni a cumplir con esas instancias, por lo que el expediente penal fue archivado. “No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa”, aclaró. Ahora, la fiscalía del juzgado de origen deberá evaluar las pruebas disponibles y definir si habilita la reapertura de la investigación.