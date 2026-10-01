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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2026 | 17º
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EN VIVO I Platense y Estudiantes se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina

El Calamar y el Pincha se enfrentarán este jueves desde las 21.15 en el estadio Norberto Tomaghello. Ambos llegan golpeados y buscarán meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Hoy 23:35

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este jueves desde las 21.15 por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido que se disputará en el estadio Norberto Tomaghello.

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