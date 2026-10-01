Emboscaron a un chofer de aplicación cerca de un motel de la zona sur y le robaron $160 mil

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, en el barrio Los Flores. La víctima, un hombre de apellido Varela, denunció el asalto en la Comisaría N° 16.

Hoy 12:16

Un chofer de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este jueves en inmediaciones de un motel ubicado en la zona sur de la ciudad, en el barrio Los Flores.

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Según se informó, el conductor, de apellido Varela, había llegado hasta el sector para dejar a una pasajera. Luego de que la mujer descendiera del vehículo, al menos siete hombres aparecieron a bordo de motocicletas y rodearon el automóvil.

Los sujetos lo amenazaron con un palo y un arma de fuego, mientras le exigían que entregara sus pertenencias. Ante la situación, el conductor entregó su teléfono celular y $160.000 en efectivo.

Tras apoderarse de los elementos, los agresores se dieron rápidamente a la fuga.

Luego del episodio, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría N° 16 de Los Flores, donde se inició la investigación para intentar identificar a los responsables del asalto.