Arrancó el segundo día de la Feria del Libro con una amplia agenda de actividades

La 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro continúa este jueves 1 de octubre con talleres, charlas, presentaciones y propuestas para todas las edades.

Hoy 10:14

La 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero puso en marcha este jueves su segunda jornada, luego de la multitudinaria apertura realizada ayer, miércoles, en el Fórum Centro de Convenciones.

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Bajo el lema “Santiago lee con vos”, la propuesta continúa con una extensa programación que incluye talleres, conferencias, presentaciones de libros, teatro, actividades educativas, cómics y espacios de reflexión.

Las actividades comenzaron desde las 9 de la mañana con un taller de origami y la presentación del libro “Guardianes de la selva”, de María Hortencia Murillo. A lo largo de la mañana también se desarrollarán propuestas sobre escritura creativa, inteligencia artificial aplicada a la educación, bullying y ciberacoso, salud mental y distintas temáticas vinculadas con la enseñanza.

Una tarde con figuras destacadas

Uno de los momentos centrales de este jueves llegará a las 14.30, cuando Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti encabecen el “Recital de mitos”, una propuesta que recorrerá relatos de la mitología griega para reflexionar sobre preguntas vinculadas con el amor, la muerte, la libertad y los vínculos humanos.

También a las 14.30, Pedro Saborido estará al frente de un taller de creatividad basado en el proceso creativo y de producción de Peter Capusotto y sus videos. La actividad buscará compartir herramientas y experiencias para estimular la creación propia.

Durante la tarde también habrá talleres vinculados con cómics, fanzines, ilustración, diseño, escritura y nuevas tecnologías, además de presentaciones de libros y conferencias sobre distintas temáticas culturales y educativas.

La programación continuará desde las 19.30 con una charla de Ximena Sáenz, quien propondrá un recorrido por su universo creativo, donde la cocina y la literatura se encuentran para compartir historias, sabores e inspiraciones.

A las 20, en tanto, se presentará la novela “BAU”, de Federico Jeanmaire, mientras que en paralelo habrá otras presentaciones literarias y un recital de poesía y narrativa.

La Feria del Libro continuará hasta el domingo 4 de octubre, con entrada libre y gratuita y actividades distribuidas en distintos espacios del Fórum y del Centro Cultural del Bicentenario.