Tras la polémica con Ronaldo, Portugal visita a Dinamarca por la Nations League

El vigente campeón afrontará este jueves un exigente compromiso en Copenhague, en medio de la polémica por la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración. También jugarán Alemania, Países Bajos y Noruega.

Hoy 10:14

La Nations League 2026/27 continúa este jueves con una atractiva jornada correspondiente a la Liga A, donde compiten los seleccionados de mayor nivel del fútbol europeo.

Uno de los partidos más destacados será el que protagonizarán Dinamarca y Portugal en Copenhague desde las 15:45. El conjunto portugués comenzó esta nueva edición con la misión de defender el título conseguido en la temporada 2024/25, aunque llegará al encuentro atravesado por la polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración.

De esta manera, Portugal deberá afrontar una exigente presentación como visitante y buscará avanzar con buen pie en el camino hacia una nueva definición del torneo europeo.

La Nations League comenzó así un nuevo recorrido rumbo a la definición de la temporada 2026/27, con Portugal como campeón defensor y una Liga A que vuelve a reunir a las potencias europeas.