Garza: el comisionado llevó tranquilidad tras el ciberataque y aseguró que no se concretó la transferencia de $15 millones

Marcos Tenaglia se refirió al incidente de seguridad informática que afectó a la Comisión Municipal y aseguró que la rápida intervención de las autoridades permitió evitar el perjuicio económico. El hecho fue denunciado ante la Justicia.

Hoy 10:47

El comisionado municipal de Garza, Marcos Tenaglia, llevó tranquilidad a la comunidad tras el ciberataque que afectó días atrás a la Comisión Municipal y aseguró que no se concretó la transferencia de $15 millones que había sido detectada en la cuenta bancaria oficial.

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A través de un video publicado en redes sociales, Tenaglia explicó que fue vulnerado el usuario de la Secretaría de Gobierno, desde donde los atacantes intentaron ingresar a la cuenta bancaria de la comuna.

Según explicó el funcionario, la situación fue detectada de manera oportuna, lo que permitió activar inmediatamente los protocolos de seguridad y evitar que el intento de transferencia se transformara en una pérdida económica para la administración municipal.

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“La transferencia no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención del comisionado y la secretaria de Gobierno, que activaron los protocolos de seguridad inmediatamente”, señala además comunicado difundido por la comuna.

El episodio ya había sido denunciado y se encuentra bajo investigación. De acuerdo con la información conocida inicialmente, la maniobra involucraba una operación por $15 millones hacia una cuenta particular. La irregularidad fue advertida por la secretaria de Gobierno, Carla Ibarra, al controlar los movimientos de la cuenta oficial.

La investigación quedó a disposición de la Justicia y de la División Delitos Económicos, luego de las denuncias realizadas por las autoridades comunales. La fiscal Jésica Lucas dispuso distintas medidas para determinar cómo se produjo el acceso indebido y establecer quiénes estuvieron detrás de la maniobra.

“Nadie está exento de este tipo de ataques”

En su mensaje, Tenaglia remarcó que los ataques informáticos pueden afectar tanto a personas particulares como a instituciones y organismos públicos, por lo que consideró fundamental mantener actualizadas las medidas de seguridad y prestar atención ante cualquier actividad sospechosa.

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Desde la Comisión Municipal señalaron que la rápida detección del incidente permitió evitar el perjuicio económico y que ahora será la investigación judicial la encargada de determinar las circunstancias del ataque.

De esta manera, mientras continúa el proceso para establecer el origen de la intrusión y las responsabilidades correspondientes, las autoridades de Garza buscaron transmitir tranquilidad a la población y aclararon que los fondos municipales no llegaron a ser transferidos.