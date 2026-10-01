Detienen al fiscal general de Bolivia, acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico

Roger Mariaca fue arrestado en el aeropuerto de Santa Cruz, junto con otros funcionarios. El gobierno de Rodrigo Paz, alineado con Washington, afirmó que "se desmontó una organización criminal enquistada en la Justicia".

Hoy 11:34

La policía de Bolivia detuvo el miércoles al fiscal general del país, Roger Mariaca, junto con otros 13 funcionarios en una redada contra una organización criminal, según informó el jueves el gobierno. El operativo se dio después de que el gobierno de Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y otras personas por supuestos vínculos con narcotraficantes.

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“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país, como es el Ministerio Público, la cual encabezada por Roger Mariaca se volvió la organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país”, dijo en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Oviedo.

Junto a Mariaca fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según la prensa local. Ambos fueron incluidos esta semana en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos entre casi una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

Tras la detención de Mariaca, la Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la "ausencia definitiva" del funcionario asume el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, "el fiscal superior con mayor antigüedad" dentro de la institución.

Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad.

Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, reportaron medios locales.

Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que "se va a colaborar con todo". "Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso", afirmó, sin revelar bajo qué cargos lo arrestaron.

Allanamiento en Fiscalía

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió "sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de "injerencia" y "presión política" a raíz de sus investigaciones.

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: "Mariaca es mi amigo". Pero ninguna autoridad confirmó la autenticidad de ese video.

Su oficina también investiga por tentativa de femicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros presuntos delitos, al consultor argentino Fernando Cerimedo, ex asesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, y quien colaboró con varias campañas de políticos de derecha en Latinoamérica.

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad.

"Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal", dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.

"Estoy arrestada", dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. "Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos", afirmó.

La Fiscalía de Santa Cruz también fue intervenida por agentes policiales, según imágenes de medios locales.

El gobierno de Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo de 2026 se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.