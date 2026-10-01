Torneo Regional: quedaron confirmados los partidos y árbitros para la sexta fecha

Los equipos santiagueños ya conocen días, horarios y ternas arbitrales para una nueva jornada del certamen, que tendrá actividad entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre.

Hoy 10:01

Los representantes de Santiago del Estero ya tienen todo confirmado para disputar la sexta fecha del Torneo Regional Amateur, con encuentros repartidos entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre.

La actividad comenzará este viernes con el duelo entre Central Argentino de La Banda y San Jorge de El Bobadal, mientras que durante el sábado y el domingo se completará la programación con otros cinco compromisos.

Central Argentino vs. San Jorge

Central Argentino de La Banda recibirá a San Jorge de El Bobadal este viernes 2 de octubre desde las 22.

La terna arbitral estará integrada por Wilson Rodrigo Luna, Mariano Antonio Moreno y Fernando Gabriel Murúa, todos de Frías.

Talleres vs. 25 de Mayo

El sábado será el turno de Talleres de Nueva Esperanza, que se enfrentará con 25 de Mayo de Termas de Río Hondo desde las 17.

Los encargados de impartir justicia serán Franco Ismael Rodríguez, Mario Andrés Marcos y Emilio Céliz, de Santiago del Estero.

FIDA vs. San Martín

También el sábado 3, desde las 16.30, FIDA de El Bobadal se medirá con San Martín de Nueva Esperanza.

La terna arbitral estará conformada por Brian Manuel Orales, Mauro Exequiel Gómez y Florencia Rocío Jaimez Villoni, todos de Santiago del Estero.

Unión Lugones vs. La Ensenada

El domingo, desde las 16, Unión Lugones de Añatuya recibirá a La Ensenada de Quimilí.

Los árbitros designados son Luis Fernando Ortiz, Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez.

Campo Gallo vs. Villa Nueva

Desde las 17 del domingo, Campo Gallo se enfrentará con Villa Nueva de Monte Quemado.

La terna estará integrada por Guillermo Alberto Infante, Juan José Pérez y Ángel David Ingratti, todos de Santiago del Estero.

Atlético Frías vs. Sportivo Loreto

La programación se completará el domingo 4 de octubre desde las 17 con el partido entre Atlético Frías y Sportivo Loreto.

La terna arbitral estará compuesta por Gabriel A. Ordóñez, Antonio Martín Paz y Matías Ezequiel Parrado, provenientes de Termas de Río Hondo.

De esta manera, los conjuntos santiagueños ya conocen todos los detalles para afrontar una sexta fecha clave del Regional Amateur, que comenzará el viernes y se extenderá durante todo el fin de semana.