Efecto Cristiano Ronaldo: Portugal perdió más de 500 mil seguidores y crece una campaña para dejar de seguir sus redes

La polémica salida del delantero de la concentración generó una fuerte reacción entre sus fanáticos. La cuenta oficial de la selección portuguesa cayó desde más de 25.1 millones hasta alrededor de 24,6 millones de seguidores en Instagram.

Hoy 10:30

La polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal ya tuvo un fuerte impacto fuera de la cancha. En las últimas horas, miles de fanáticos comenzaron a dejar de seguir las cuentas oficiales del seleccionado y en redes sociales tomó fuerza una campaña en respaldo al histórico capitán.

La cuenta oficial de Portugal en Instagram se encontraba por encima de los 25.1 millones de seguidores antes del conflicto y cayó hasta aproximadamente 24,6 millones, según registros difundidos este jueves. De acuerdo con esos valores, la pérdida acumulada supera el medio millón de usuarios.

Otros relevamientos realizados durante las primeras horas de la controversia registraron bajas de más de 300 mil seguidores en menos de 24 horas, lo que muestra la velocidad con la que se trasladó el conflicto deportivo al terreno digital.

La reacción comenzó después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de Portugal tras una charla con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y luego de las declaraciones del entrenador Jorge Jesús. El delantero comunicó públicamente su decisión y anticipó que más adelante explicará los motivos que lo llevaron a marcharse.

En paralelo, numerosos seguidores de CR7 comenzaron a publicar mensajes llamando a dejar de seguir las redes oficiales de Portugal. Entre las expresiones que se multiplicaron en Instagram aparecen usuarios que sostienen que seguían al seleccionado principalmente por la presencia del delantero y que ya no lo apoyarán si Cristiano no continúa formando parte del equipo.

La caída de seguidores también fue celebrada por Elma Aveiro, hermana del futbolista, quien compartió en sus historias de Instagram capturas con la evolución negativa de las cifras de la cuenta portuguesa y mensajes críticos hacia la conducción del seleccionado.

El episodio se produjo en medio de una fuerte tensión entre Ronaldo y el cuerpo técnico. Según distintos reportes, el delantero se mostró disconforme después de quedar como suplente ante Noruega, mientras que su continuidad en la selección quedó envuelta en interrogantes.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo continúa siendo el futbolista más seguido del mundo en Instagram, con alrededor de 679 millones de seguidores, una comunidad ampliamente superior a la de cualquier seleccionado nacional.

El conflicto llega además en plena disputa de la Nations League 2026/27, donde Portugal, vigente campeón, debe afrontar su compromiso ante Dinamarca sin su principal figura y en medio de una crisis que ya excedió lo estrictamente futbolístico.