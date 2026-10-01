En vivo: Radio Panorama transmite desde el Fórum el segundo día de la Feria del Libro

La emisora vuelve a instalarse en el corazón de la feria para acercar a sus oyentes y seguidores todo lo que sucede durante esta nueva jornada.

Hoy 09:23

Radio Panorama ya está en vivo desde el Fórum Centro de Convenciones, donde se desarrolla el segundo día de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, bajo el lema “Santiago lee con vos”.

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La emisora vuelve a instalarse en el corazón de la feria para acercar a sus oyentes y seguidores todo lo que sucede durante esta nueva jornada, con cobertura periodística, entrevistas, recorridas y el acompañamiento de sus equipos desde el lugar.

La propuesta de Radio Panorama busca llevar la feria a quienes no pueden acercarse al Fórum y, al mismo tiempo, acompañar a quienes ya recorren sus distintos espacios.

Mirá la transmisión en vivo de Radio Panorama y seguí toda la cobertura de la segunda jornada de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero a través de sus plataformas digitales.