Jemima Kirke se suma a la nueva película de Woody Allen, que comenzará a rodarse en Madrid

La actriz británico-estadounidense, conocida por sus papeles en “Girls” y “Sex Education”, integra el elenco principal de la nueva comedia de Woody Allen.

Hoy 09:31

Jemima Kirke será una de las principales figuras de la nueva película de Woody Allen, cuyo rodaje comenzará el próximo 5 de octubre en Madrid. La actriz, reconocida internacionalmente por sus trabajos en Girls y Sex Education, compartirá elenco con Marton Csokas, Jakob Oftebro, Peter Vives y Alexi Wasser.

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El nuevo largometraje será una comedia contemporánea rodada en inglés y estará escrito y dirigido por Allen. Por el momento, la producción no tiene título anunciado públicamente.

Kirke, nacida en Londres y criada entre el Reino Unido y Estados Unidos, alcanzó notoriedad por interpretar a Jessa Johansson en la serie Girls, creada por Lena Dunham. Posteriormente amplió su trayectoria televisiva con participaciones en producciones como Sex Education, donde interpretó a Hope Haddon, además de otros proyectos cinematográficos y televisivos.

La nueva película marcará el tercer rodaje de Woody Allen en España, después de Vicky Cristina Barcelona (2008) y Rifkin's Festival (2020). Sin embargo, será la primera ocasión en la que el cineasta filme una producción en Madrid, ciudad a la que Allen ha expresado públicamente su admiración.

La producción estará a cargo de Wanda Vision, Gravier Productions, la compañía de Allen, y 3SIX9 Studios. El equipo creativo incluye al director de fotografía José Luis Alcaine, la diseñadora de vestuario Sonia Grande y el diseñador de producción Alain Bainée.

La compañía WestEnd Films se encargará de las ventas internacionales de la película y tiene previsto presentar el proyecto ante compradores durante el próximo American Film Market.

La nueva producción continuará además la colaboración entre WestEnd Films y Allen, compañía que anteriormente gestionó las ventas internacionales de Coup de Chance y que actualmente representa un catálogo de 25 películas del director.

Por ahora, además del elenco y el lugar de rodaje, no se difundieron detalles sobre la trama ni la fecha prevista para el estreno.