Jemima Kirke se suma a la nueva película de Woody Allen, que comenzará a rodarse en Madrid

La actriz británico-estadounidense, conocida por sus papeles en “Girls” y “Sex Education”, integra el elenco principal de la nueva comedia de Woody Allen.
Jemima Kirke será una de las principales figuras de la nueva película de Woody Allen, cuyo rodaje comenzará el próximo 5 de octubre en Madrid. La actriz, reconocida internacionalmente por sus trabajos en Girls y Sex Education, compartirá elenco con Marton Csokas, Jakob Oftebro, Peter Vives y Alexi Wasser.
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El nuevo largometraje será una comedia contemporánea rodada en inglés y estará escrito y dirigido por Allen. Por el momento, la producción no tiene título anunciado públicamente.
Kirke, nacida en Londres y criada entre el Reino Unido y Estados Unidos, alcanzó notoriedad por interpretar a Jessa Johansson en la serie Girls, creada por Lena Dunham. Posteriormente amplió su trayectoria televisiva con participaciones en producciones como Sex Education, donde interpretó a Hope Haddon, además de otros proyectos cinematográficos y televisivos.
La nueva película marcará el tercer rodaje de Woody Allen en España, después de Vicky Cristina Barcelona (2008) y Rifkin's Festival (2020). Sin embargo, será la primera ocasión en la que el cineasta filme una producción en Madrid, ciudad a la que Allen ha expresado públicamente su admiración.
La producción estará a cargo de Wanda Vision, Gravier Productions, la compañía de Allen, y 3SIX9 Studios. El equipo creativo incluye al director de fotografía José Luis Alcaine, la diseñadora de vestuario Sonia Grande y el diseñador de producción Alain Bainée.
La compañía WestEnd Films se encargará de las ventas internacionales de la película y tiene previsto presentar el proyecto ante compradores durante el próximo American Film Market.
La nueva producción continuará además la colaboración entre WestEnd Films y Allen, compañía que anteriormente gestionó las ventas internacionales de Coup de Chance y que actualmente representa un catálogo de 25 películas del director.
Por ahora, además del elenco y el lugar de rodaje, no se difundieron detalles sobre la trama ni la fecha prevista para el estreno.