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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2026 | 17º
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Presentarán el libro "El Municipio santiagueño en el siglo XVIII" en la Feria del Libro

La obra del historiador Héctor F. Peralta Puy propone un recorrido por la organización y el desarrollo de la institución municipal santiagueña durante el siglo XVIII.

Hoy 09:22
Feria del Libro

En el marco de la 16.ª Feria del Libro de Santiago del Estero, se presentará el libro El Municipio santiagueño en el siglo XVIII, del historiador Héctor F. Peralta Puy, una obra que propone un recorrido por la organización y el desarrollo de la institución municipal santiagueña durante el siglo XVIII.

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La presentación se realizará el sábado 3 de octubre, a las 12, en la Sala 8 “Carlos Manuel Fernández Loza”, con la participación del autor. La actividad tendrá como moderadora a Belén Cianferoni y es organizada por la Editorial Multimedial Municipal “Santiago Ciudad”.

La publicación constituye un aporte al conocimiento de la historia institucional de Santiago del Estero y permite acercarse a distintos aspectos de la vida municipal durante un período fundamental para comprender la configuración histórica de la ciudad.

La actividad forma parte de la programación de la 16.ª Feria del Libro de Santiago del Estero, que se desarrolla del 30 de septiembre al 4 de octubre, con propuestas destinadas a promover el encuentro entre autores, lectores, investigadores y la comunidad.

La entrada a todas las actividades de la Feria es libre y gratuita.

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