“La motosierra sigue funcionando”: Milei defendió el ajuste y habló de una nueva etapa de reformas

El Presidente participó por videoconferencia del 62° Coloquio de IDEA desde París y explicó que una mayor participación del sector privado en áreas hoy vinculadas al Estado permitiría reducir impuestos y avanzar en su programa económico.

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El presidente Javier Milei sostuvo que una de las claves de su programa para reducir el tamaño del Estado pasa por ampliar la participación del sector privado en distintas áreas de cobertura. Durante su exposición ante empresarios del 62° Coloquio de IDEA, el mandatario explicó que esa estrategia forma parte de lo que denomina “la revolución de los seguros”.

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Según planteó, el Estado funciona actualmente como un gran proveedor de seguros frente a distintas necesidades de la sociedad. En ese sentido, consideró que una mayor presencia de empresas privadas permitiría reducir la demanda sobre los servicios estatales y, como consecuencia, avanzar en una reducción del gasto público y de los impuestos.

“En la medida que nosotros podamos avanzar en la prestación privada de esos seguros, que es lo que nosotros llamamos con el doctor Sturzenegger ‘la revolución de los seguros’, eso va a hacer que baje la demanda de servicio del Estado y eso va a permitir achicar el tamaño del Estado y bajar los impuestos”, explicó Milei.

El Presidente señaló además que para que ese esquema pueda desarrollarse será necesario un cambio cultural y una mayor expansión del mercado asegurador. “Hasta que los argentinos se acostumbren a abrazar mayores dosis de la libertad y al mismo tiempo que el mercado de seguro se expanda y se haga profundo, bueno, eso va a permitir tener un Estado más chico”, afirmó.

En ese contexto, Milei aseguró que el proceso de reducción del Estado continuará y remarcó: “La motosierra sigue funcionando”. Según su planteo, la continuidad de ese proceso estará vinculada tanto al crecimiento de la economía como al desarrollo de nuevos mercados.

Durante la charla, el mandatario también pidió “paciencia” para observar los resultados del crecimiento económico y sostuvo que esos procesos requieren tiempo. Afirmó que su Gobierno trabaja sobre distintas variables, entre ellas la desregulación, la apertura de la economía y la reducción de impuestos, con el objetivo de impulsar la actividad.

En esa línea, Milei destacó las medidas de desregulación implementadas por su administración y aseguró que ya se realizaron cerca de 18.000 desregulaciones. También vinculó el crecimiento con una mayor apertura de la economía y con la posibilidad de ampliar el mercado para las empresas argentinas.

El jefe de Estado sostuvo finalmente que la continuidad de las reformas dependerá también del escenario político y volvió a plantear una fuerte diferencia entre su modelo económico y el que atribuye a las gestiones anteriores. De cara a 2027, afirmó que los argentinos deberán decidir entre “el sendero que continúa el crecimiento” y “volver al modelo del pasado”.