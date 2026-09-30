India confirmó que el capitán de Flydubai atacado durante un vuelo sigue internado en Arabia Saudita

Smit Machchhar permanece estable en un hospital de Tabuk tras el desvío de emergencia del vuelo FZ1073. Israel asegura que el copiloto lo atacó e intentó estrellar el avión, aunque esa versión todavía no fue confirmada por la aerolínea ni por las autoridades saudíes.

Hoy 23:25

El capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai, Smit Machchhar, permanece internado en un hospital de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, luego del desvío de emergencia del avión que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. La Embajada de India en Riad informó que el piloto se encuentra en condición estable y que continúa recibiendo atención médica.

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La representación diplomática india señaló además que mantiene contacto con la familia de Machchhar y que trabaja junto al Consulado de India en Yeda y las autoridades saudíes para seguir la evolución del caso y brindar la asistencia necesaria.

El episodio ocurrió a bordo de un Boeing 737 MAX 8 que cubría la ruta entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. El avión perdió altitud de forma brusca y terminó desviándose hacia Tabuk, donde aterrizó sin que se registraran nuevos heridos entre los más de 170 pasajeros que viajaban a bordo.

Según informó Flydubai, se produjo una “disputa” en la cabina y tripulantes que se encontraban en servicio lograron controlar el avión, desviarlo y concretar el aterrizaje. La compañía indicó que todos los pasajeros se encontraban a salvo.

En paralelo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro y que aparentemente intentó estrellar la aeronave. Según su versión, las autoridades saudíes detuvieron al sospechoso después del aterrizaje y comenzaron a interrogarlo. Un funcionario israelí lo identificó como el copiloto y señaló que sería de nacionalidad omaní.

De acuerdo con funcionarios citados en la información, el capitán herido habría activado el mecanismo de apertura de la puerta de la cabina, lo que permitió el ingreso de pasajeros y un tripulante que habrían reducido al copiloto. Autoridades israelíes calificaron el episodio como un intento de atentado.

Sin embargo, estos detalles no fueron confirmados por Flydubai ni por las autoridades saudíes, que no habían informado públicamente sobre la agresión ni anunciado cargos. También existe una diferencia entre las versiones sobre quién terminó controlando la aeronave: las fuentes israelíes señalaron a pasajeros y tripulación, mientras que la aerolínea atribuyó esa tarea a tripulantes en servicio.

Machchhar se incorporó a Flydubai en 2022, luego de haber trabajado durante 11 años en la aerolínea india SpiceJet. Según el diario israelí Ynet, acumula más de 9.750 horas de vuelo en Boeing 737 y se desempeña como capitán instructor.

El caso también tiene una dimensión diplomática para India, debido a la importante cantidad de pilotos y tripulantes indios que trabajan en aerolíneas del Golfo. La investigación permanece bajo control de las autoridades saudíes, mientras la embajada india aguarda un nuevo parte sobre el estado de salud del capitán.