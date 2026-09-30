Estremecedor: joven boliviano fue internado con 40 cápsulas de droga en su estómago

El sospechoso, de 23 años había abandonado un hospedaje en Pinto durante la madrugada. Horas después se descompensó en la vía pública y los estudios médicos permitieron detectar los envoltorios en su aparato digestivo.

Hoy 06:34

Un joven de 23 años, de nacionalidad boliviana, fue internado con pronóstico reservado luego de que los estudios médicos determinaran que llevaba en su aparato digestivo unas 40 cápsulas que contenían sustancias compatibles con droga. El hecho ocurrió en la ciudad de Pinto y derivó en una investigación por narcotráfico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio comenzó el domingo, cuando el sospechoso, identificado como Tula Fernández, con domicilio en Bermejo, Bolivia, llegó al hostal Posta del Sur y solicitó una habitación. Durante su estadía manifestó que necesitaba atención médica, aunque se negó a ser trasladado a un hospital público y pidió asistencia privada.

La situación se tornó extraña cerca de las 4.30 del martes, cuando el joven exigió que le abrieran la puerta del establecimiento para retirarse. Luego de caminar unos metros, salió corriendo y dejó abandonadas una valija en la habitación y una bolsa de arpillera en el estacionamiento.

La encargada del hospedaje revisó las cámaras de seguridad y advirtió que el hombre había llegado horas antes a bordo de un Volkswagen Gol Trend gris. Ante las circunstancias, dio aviso a la Policía.

Por disposición de la fiscal María Emilia Ganem, se realizó una requisa con intervención de personal de Criminalística y de la Dirección de Drogas Peligrosas. En la bolsa encontraron golosinas y distintos envoltorios con polvo blanco, rotulados como productos comestibles. Las pruebas de orientación realizadas sobre las sustancias sueltas dieron resultado negativo.

Los estudios médicos revelaron las cápsulas

Horas después, el joven fue localizado en inmediaciones de avenida Coronel Borges y Ruta Nacional N° 34, donde se descompensó luego de haber deambulado por la zona. El dolor que presentaba lo llevó a solicitar asistencia y fue trasladado al Hospital Zonal.

El médico cirujano Rodrigo Bravo dispuso la realización de radiografías y una tomografía computada debido al estado del paciente. Los estudios permitieron detectar que llevaba en el aparato digestivo aproximadamente 40 cápsulas, de entre 8 y 12 gramos cada una.

Tras identificar al paciente, las autoridades establecieron que se trataba del mismo hombre que había protagonizado el episodio en el hostal.

Ante el hallazgo, el fiscal Ezequiel Bustamante dio intervención a la Justicia Federal. Por disposición del Juzgado Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián Argibay, se ordenó la detención del acusado, el secuestro de sus pertenencias y su traslado al Hospital Regional, donde quedó internado bajo estricta custodia policial.

Hasta anoche, el joven permanecía hospitalizado con pronóstico reservado y a la espera de una intervención quirúrgica.