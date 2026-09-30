Las claves para evitar el insomnio y dormir mejor

Dormir profundamente es esencial para la salud física y mental. Según la Asociación Mundial de la Salud, se recomienda un mínimo de 7 horas de sueño reparador por noche.

Hoy 06:12

En el ámbito de los temas varios, uno de los aspectos más relevantes de la vida cotidiana es el sueño. Dormir bien no solo mejora nuestro rendimiento diario, sino que también es crucial para la salud a largo plazo. Sin embargo, hay ciertas prácticas que pueden obstaculizar un sueño profundo y reparador.

Una de las causas más comunes de insomnio es el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir. La luz azul que emiten las pantallas puede alterar nuestro ritmo circadiano. Diversos estudios sugieren que es recomendable evitar el uso de teléfonos y computadoras al menos una hora antes de ir a la cama.

Otro factor a considerar es la alimentación. Consumir comidas pesadas o picantes antes de dormir puede causar molestias digestivas que interrumpen el sueño. Es preferible optar por una cena liviana y, si es necesario, un snack saludable como un plátano o un puñado de nueces.

El consumo de cafeína y alcohol también puede afectar negativamente la calidad del sueño. La cafeína, presente en el café y algunas bebidas energéticas, puede mantenerse en el sistema durante horas, por lo que se recomienda evitarla después de las 3 p.m. El alcohol, aunque induce el sueño, puede interrumpir los ciclos de sueño profundo.

El ambiente donde dormimos es igualmente crucial. Un entorno ruidoso o con una temperatura inadecuada puede dificultar un descanso reparador. Se sugiere mantener la habitación oscura y a una temperatura fresca, alrededor de 18 grados Celsius, para facilitar el sueño.

Establecer una rutina de sueño regular también es fundamental. Ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico. Esto crea un patrón que el cuerpo reconoce y espera, facilitando la conciliación del sueño.

Por último, la actividad física juega un papel importante en la calidad del sueño. Realizar ejercicio de manera regular puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez mejora la calidad del sueño. Sin embargo, es preferible evitar hacer ejercicio intenso justo antes de dormir, ya que esto puede tener el efecto contrario.