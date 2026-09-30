Detención de jóvenes con cocaína en un control policial en Chaco

Dos jóvenes fueron detenidos en Chaco tras evadir un control policial en motocicleta, donde se secuestraron 530 gramos de cocaína y varios celulares.

Hoy 03:11

En un operativo policial llevado a cabo el lunes por la noche, dos jóvenes de 21 y 23 años fueron detenidos en la Ruta Nacional N.º 11, a la altura del kilómetro 946, tras haber evadido un control vehicular. Los efectivos de la Comisaría de Basail, al observar la conducta sospechosa de los ocupantes de una motocicleta Honda GLH 150, iniciaron un seguimiento que culminó con su detención a pocos metros del lugar del control.

El hecho se produjo alrededor de las 19:15, cuando estos jóvenes intentaron escapar a gran velocidad por un camino alternativo al advertir la presencia policial. La rápida reacción de los agentes permitió que, tras un breve seguimiento, se lograra interceptar a los evadidos, quienes fueron sometidos a una requisa en presencia de testigos.

Durante la inspección, los policías encontraron un paquete compacto en la campera de uno de los jóvenes, que contenía una sustancia blanquecina. Ante esta situación, los agentes solicitaron la intervención de la Dirección General de Consumos Problemáticos para llevar a cabo las pruebas pertinentes.

Las pruebas de campo realizadas por personal especializado confirmaron que la sustancia encontrada era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 530 gramos. Este hallazgo llevó a las autoridades a proceder al secuestro de la droga, así como de tres teléfonos celulares y la motocicleta utilizada para el traslado, elementos que estarán bajo la custodia judicial.

Ambos jóvenes fueron notificados de su detención y se les informó que enfrentarán cargos por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La intervención de la Fiscalía a cargo de la doctora Corina Ferrini fue fundamental para el desarrollo del procedimiento legal correspondiente.

Este tipo de operativos refuerzan el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes, que continúa siendo un problema significativo en varias regiones del país. La policía del Chaco reiteró su disposición a trabajar en conjunto con otras entidades para combatir esta problemática social y delictiva.

La detención de estos jóvenes evidencia la importancia de mantener controles permanentes en las rutas, donde se busca no solo interceptar sustancias ilegales, sino también prevenir delitos asociados a la circulación de drogas en el ámbito comunitario.