Danelik explotó contra Brian Sarmiento por sus declaraciones sobre la separación: “Me rompió el corazón”

La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada reaccionó a los dichos de su expareja sobre la ruptura y compartió fuertes mensajes en redes sociales. Además, cuestionó la exposición del conflicto y aseguró que todavía atraviesa un momento de dolor.

Hoy 00:53

Danelik Galazán volvió a expresarse públicamente luego de las declaraciones de Brian Sarmiento sobre el final de la relación que mantuvieron hasta hace una semana. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada publicó distintos mensajes en sus redes sociales en los que dejó en evidencia su malestar por los dichos del exfutbolista.

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En una de sus historias de Instagram, Danelik compartió una imagen con fotografías y recuerdos rotos sobre el piso y escribió: “Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo, naaah. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda”.

El descargo se produjo pocas horas después de que Brian Sarmiento hablara sobre la separación en el programa Los Profesionales con Flor, de El Nueve. Allí, el exfutbolista sostuvo que la ruptura fue una decisión compartida y explicó que ambos tenían proyectos de vida diferentes.

“Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado”, señaló Sarmiento, quien actualmente se encuentra enfocado en su preparación para la pelea que disputará en Párense de Manos.

Durante esa misma entrevista, el exjugador de Banfield y Newell’s también rechazó que la diferencia de edad entre ambos haya sido determinante y se mostró molesto por las acusaciones que suele recibir cada vez que termina una relación.

“Siempre se me pega a mí. Siempre el infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian”, expresó.

El fuerte mensaje de Danelik en redes

La reacción de Danelik no quedó solamente en Instagram. En su cuenta de X, la influencer volvió a referirse a las declaraciones de su expareja y expresó su dolor por la exposición pública del conflicto.

“De verdad no puedo creer lo que tengo que estar escuchando, cuando pedís respeto, empatía. Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”, escribió.

Horas antes, había publicado un mensaje más extenso en el que explicó por qué decidió mantenerse alejada de los medios mientras atraviesa la separación.

“Yo entiendo que mi relación fue pública y que hay gente que le gustaría que hable sobre eso, pero realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien”, manifestó.

En el mismo mensaje, agregó que necesita aislarse hasta sentirse mejor: “Todo es muy reciente y obvio me duele, pero mi forma de arreglarme es aislarme hasta que yo me sienta bien”.

La postura de Danelik sobre la ruptura

La separación entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento se conoció aproximadamente una semana atrás, luego de que la influencer dejara de seguir al exfutbolista en redes sociales. En aquel momento también circularon versiones sobre una supuesta infidelidad, algo que ella misma se encargó de desmentir.

“Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, había aclarado en sus historias de Instagram.

También explicó que decidió borrar y bloquear distintos rastros del vínculo como una manera de atravesar el momento personal que estaba viviendo.

“Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”, había señalado.

También habló de su relación con los medios

En su mensaje más reciente, Danelik pidió que no insistieran con entrevistas y notas mientras atraviesa este momento. La joven reconoció que comprende el trabajo periodístico, pero explicó que no se encuentra en condiciones de exponerse públicamente.

“Este comunicado va para la gente que trabaja de esto y sé que no lo hacen con ninguna intención más que comunicar, pero si no les respondo porfi no me insistan”, escribió.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de volver a hablar públicamente en otro momento: “En otra oportunidad seguro hablamos de algo mejor que me esté pasando en mi vida”.

Por su parte, Brian Sarmiento también se refirió durante la entrevista a los cuestionamientos relacionados con una supuesta deuda por cuota alimentaria. El exfutbolista aseguró que la situación ya fue resuelta con las madres de sus hijas y cuestionó las críticas que recibe en redes sociales.