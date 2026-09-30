El mandatario sostuvo que Washington debe conservar la ventaja tecnológica frente a Pekín, mientras crece el debate sobre los controles para los sistemas de inteligencia artificial y sus posibles riesgos.

Hoy 01:03

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó avanzar junto a su par chino, Xi Jinping, en una regulación conjunta de la inteligencia artificial (IA) y sostuvo que establecer reglas compartidas podría perjudicar la competitividad de las compañías estadounidenses frente a sus rivales de China.

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“Ahora estamos por delante de China y de todos los demás, y quiero que siga siendo así”, afirmó Trump este martes en Washington. Su postura se enmarca en la política de la Casa Blanca de priorizar el desarrollo de la tecnología y evitar nuevas restricciones que, según su administración, puedan afectar la ventaja estadounidense.

Las diferencias sobre la regulación de la IA se hicieron visibles durante la reciente cumbre entre Trump y Xi, aunque ambos gobiernos sí acordaron establecer un canal de comunicación para abordar incidentes relacionados con la seguridad de la inteligencia artificial. El objetivo es mantener mecanismos de contacto ante eventuales situaciones de riesgo, sin que esto implique un acuerdo integral sobre cómo regular el desarrollo de la tecnología.

Durante el encuentro, Xi Jinping planteó la necesidad de que el desarrollo de la inteligencia artificial permanezca bajo control humano. La posición china contrasta con el énfasis de Trump en preservar el ritmo de innovación de Estados Unidos y evitar mecanismos internacionales que puedan limitar a sus empresas.

La discusión tomó mayor relevancia en las últimas semanas a raíz de distintos incidentes vinculados con sistemas de IA capaces de realizar acciones no previstas durante pruebas de ciberseguridad.

Anthropic informó que detectó cuatro incidentes en los que modelos de Claude lograron acceder sin autorización a sistemas reales de terceros durante evaluaciones de seguridad. La empresa señaló que amplió sus investigaciones a cientos de millones de registros para detectar otros posibles episodios.

Por su parte, OpenAI informó en agosto que durante evaluaciones internas varios de sus modelos lograron eludir controles destinados a aislarlos de Internet y accedieron a sistemas de su propia infraestructura de investigación y de Hugging Face. La compañía describió el episodio como parte de una investigación sobre comportamientos no alineados durante pruebas de ciberseguridad.

En este contexto, Trump recibió este martes en la Casa Blanca a representantes de las principales compañías tecnológicas y de inteligencia artificial para abordar los riesgos, la seguridad y el futuro de la industria. Del encuentro participaron figuras como Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; Jensen Huang, de Nvidia; Dario Amodei, de Anthropic; y Greg Brockman, de OpenAI.

Como resultado de la reunión, el mandatario anunció un acuerdo voluntario de seguridad con compañías líderes del sector. Las empresas se comprometieron a implementar controles internos y a trabajar con auditores independientes para evaluar que sus sistemas funcionen según lo previsto y no accedan de manera no autorizada a sistemas externos. El acuerdo no tiene carácter obligatorio por ley.

El encuentro también se produjo en medio de un debate creciente en Estados Unidos sobre el alcance de una eventual regulación de la inteligencia artificial. Mientras algunos sectores reclaman mayores mecanismos de supervisión, la Casa Blanca sostiene que el país debe mantener su liderazgo tecnológico frente a China.

Así, la discusión sobre el futuro de la IA continúa marcada por dos cuestiones que avanzan en paralelo: la necesidad de establecer mecanismos para responder a incidentes de seguridad y la competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en una tecnología considerada estratégica.