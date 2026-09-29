Argentina recibió otros seis F-16 y ya cuenta con la mitad de los aviones adquiridos a Dinamarca

Los cazas arribaron este martes al Área Material Río Cuarto, en Córdoba, y completaron el segundo lote de una compra de 24 aeronaves. Las unidades permanecerán allí mientras avanzan las tareas de adaptación y mantenimiento antes de su traslado definitivo a Tandil.

Hoy 23:25

La Argentina recibió este martes otros seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon, que aterrizaron en el Área Material Río Cuarto, ubicada en Las Higueras, provincia de Córdoba. Con esta segunda entrega, el país ya cuenta con 12 de las 24 aeronaves adquiridas a Dinamarca para la Fuerza Aérea Argentina.

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El nuevo lote está integrado por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Según fuentes consultadas por La Nación, una de las aeronaves fue piloteada por un militar argentino, mientras que las otras cinco estuvieron a cargo de aviadores extranjeros.

Los cazas partieron el 22 de septiembre desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, y realizaron escalas en Zaragoza, Gran Canaria y Natal, antes de completar el tramo final hacia Córdoba. Durante el cruce del Atlántico contaron con el apoyo de aeronaves cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el reabastecimiento en vuelo.

El arribo se produjo después de algunas demoras vinculadas con condiciones meteorológicas registradas durante el recorrido y con inconvenientes que afectaron la disponibilidad de uno de los aviones cisterna. Finalmente, las aeronaves realizaron pasadas de exhibición antes de aterrizar en Río Cuarto.

La recepción estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde. También participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, autoridades del Ejército y la Armada, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, legisladores e invitados especiales.

De Río Cuarto a Tandil

Las nuevas aeronaves permanecerán por el momento en Río Cuarto, donde se realizarán tareas de adaptación, mantenimiento y preparación. Su destino definitivo será la VI Brigada Aérea de Tandil, donde se ejecutan obras para acondicionar hangares, sistemas de apoyo y otras instalaciones necesarias para operar los cazas.

La incorporación forma parte del programa mediante el cual Argentina adquirió 24 F-16 a Dinamarca, en una operación acordada en 2024 por aproximadamente 301 millones de dólares. El paquete también contempla motores adicionales, repuestos, simuladores, capacitación y equipamiento asociado.

El cronograma original contemplaba que este segundo lote arribara en diciembre de 2026, pero su entrega se adelantó alrededor de tres meses. Con las seis aeronaves que llegaron este martes, la Argentina completó la mitad de la flota prevista en el acuerdo.

¿Cuándo llegarán los 12 F-16 restantes?

El programa original establece una tercera tanda y una última entrega a comienzos de 2028. Sin embargo, según información publicada por Infobae, fuentes vinculadas al proceso indicaron que se analiza concentrar las 12 aeronaves restantes durante 2027. Por el momento, se trata de una alternativa en evaluación y no de un cronograma definitivo confirmado oficialmente.

La llegada de este segundo lote permitirá ampliar el proceso de entrenamiento de pilotos y técnicos argentinos, que se desarrolla en paralelo con las obras de infraestructura y la incorporación progresiva de capacidades vinculadas al sistema de armas F-16.

El arribo de los nuevos cazas también estuvo atravesado por la cuestión Malvinas. Durante el acto, autoridades de Defensa y la Fuerza Aérea hicieron referencia a la Guerra de Malvinas y a la recuperación de capacidades militares, mientras que la banda de la Fuerza Aérea interpretó la Marcha de las Malvinas.

Con este nuevo lote, la Fuerza Aérea Argentina ya dispone de 12 F-16 de los 24 previstos en el programa, mientras continúan las tareas de infraestructura, capacitación y mantenimiento necesarias para completar la incorporación del sistema de armas.