La Provincia y la Municipalidad organizarán la quinta edición de “Poetas del Norte Entero”

El encuentro se desarrollará del 2 al 4 de octubre en el marco de la 16ª Feria Provincial del Libro y reunirá a escritores de distintas provincias argentinas e invitados de México. Habrá actividades en el Fórum y en diferentes espacios de la ciudad.

29/09/2026

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital, junto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero, presentará la quinta edición del ciclo “Poetas del Norte Entero”, que se desarrollará en el marco de la 16ª Feria Provincial del Libro.

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El encuentro tendrá lugar durante los días 2, 3 y 4 de octubre y contará con la participación de poetas provenientes de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, además de invitados de Río Negro, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, junto con exponentes de México.

Con esta quinta edición, la propuesta habrá convocado a más de un centenar de poetas de la región y de otros puntos del país.

Poesía en distintos espacios de la ciudad

La programación incluirá mesas temáticas y espacios de lectura en el Centro de Convenciones Fórum, como parte de las actividades previstas dentro de la Feria Provincial del Libro.

La propuesta también saldrá del ámbito del Fórum y llegará a distintos puntos de referencia turística y cultural de la ciudad, entre ellos la Ribera del Río Dulce, el Patio del Indio Froilán, el Teatro del Pueblo, el Mercado Armonía, la Reserva Ashpa Kausay y la Casa Argañaraz Alcorta.

“Poetas del Norte Entero” propone además una experiencia que trasciende la lectura literaria, incorporando música, ilustración y artes audiovisuales como parte de las diferentes actividades.

De esta manera, la quinta edición volverá a reunir a escritores locales, regionales, nacionales e internacionales durante tres jornadas, en una propuesta integrada a la agenda de la 16ª Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero.