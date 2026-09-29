Tómbola Santiagueña: los números de este martes 29 de septiembre del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 12:23

Este martes, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

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En la edición La Previa el primer premio fue para el 6927. En el Libro de los Sueños el 27 corresponde a "El peine".

La lista completa de números del sorteo de La Previa:

La Previa

En la edición Matutina el primer premio fue para el 1214. En el Libro de los Sueños el 14 corresponde a "Borracho".

La lista completa de números del sorteo de la Matutina:

Matutina