Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2026 | 25º
X
Locales

Tómbola Santiagueña: los números de este martes 29 de septiembre del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 12:23

Este martes, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la edición La Previa el primer premio fue para el 6927. En el Libro de los Sueños el 27 corresponde a "El peine".

La lista completa de números del sorteo de La Previa:

La Previa La Previa

En la edición Matutina el primer premio fue para el 1214. En el Libro de los Sueños el 14 corresponde a "Borracho".

La lista completa de números del sorteo de la Matutina:

Matutina Matutina

TEMAS Tómbola Santiagueña
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez anunció que el bono de fin de año será de $2.400.000
  2. 2. El provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Messi en la derrota del Inter Miami: “Trabajo hecho”
  3. 3. “Literatura quechua en el Siglo XXI”, una conferencia imperdible de Pablo Landeo Muñoz en el Fórum
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 29 de septiembre: se esperan tormentas y una mínima de 18°C
  5. 5. El fenómeno de El Niño podría ser uno de los más fuertes en 40 años: qué se espera para Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT