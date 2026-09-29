“Literatura quechua en el Siglo XXI”, una conferencia imperdible de Pablo Landeo Muñoz en el Fórum

Este miércoles comienza una nueva edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero. Pablo Landeo Muñoz es un reconocido investigador y llegará a la provincia con una conferencia de primer nivel.

Hoy 10:49

Una de las actividades, organizada por la Subsecretaría de Cultura, que justifica su carácter internacional de la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero, es la presencia de Pablo Landeo Muñoz. Escritor, investigador, traductor y profesor peruano, nacido en Huancavelica en 1959 y doctorado en Antropología por la Sorbona (París), quien dictará la conferencia: Literatura quechua en el siglo XXI el 2 de octubre, de 20 a 22, en la Sala 1 Bernardo Canal Feijóo del Fórum.

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Dedicada a estudiantes y docentes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe; y de las carreras de Comunicación Social, Letras, Historia, Antropología. Interesados en general. Cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero.

La conferencia busca acercar al público a una producción literaria que dialoga con los desafíos culturales, sociales y políticos del presente. Se espera fortalecer el reconocimiento de la literatura quechua dentro del campo literario latinoamericano, estimular el interés por la lectura de obras en lenguas originarias y consolidar espacios institucionales destinados a la diversidad cultural. Reclama para el quechua el derecho de imaginar, interpretar y narrar el presente.

Su trayectoria representa un gran aporte a la literatura quechua contemporánea, al reivindicar esta lengua como un medio vivo de creación, pensamiento e interpretación de las realidades del presente. Es autor de obras de poesía, narrativa e investigación, entre ellas Los hijos de Babel, Wankawillka. Hanaqpacha ayllukunapa willakuynin, Categorías andinas para una aproximación al willakuy, Lliwyaq y Limapaq Runasimi.

Su novela Aqupampa, publicada en 2016 en quechua y sin traducción paralela al español, aborda la migración del campo a Lima y la violencia del conflicto interno peruano. La obra obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Perú 2018, en la categoría de Lenguas Originarias.