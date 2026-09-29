Caputo: "No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar"

A horas de viajar a Francia, el ministro de Economía disertó ante empresarios y defendió los resultados fiscales y monetarios. Criticó a quienes piden una devaluación: “Son momias que quieren una Argentina pobre”.

Hoy 10:58

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes el rumbo económico del Gobierno y aseguró que no espera un escenario de volatilidad cambiaria durante 2027, aunque afirmó que la administración nacional se prepara ante la posibilidad de que ocurra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, sostuvo el funcionario durante una exposición ante empresarios, horas antes de viajar a París junto al presidente Javier Milei para participar de una nueva edición de la Argentina Week.

Caputo afirmó que el modelo económico vigente continuará generando dólares y destacó la previsibilidad que, según su interpretación, ofrece el esquema para las empresas. “Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Este es un modelo duradero que hay que apoyarlo”, señaló.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de atención sobre el mercado cambiario y el riesgo país. En los últimos días, el Gobierno sostuvo que no busca apresurarse a emitir deuda en los mercados internacionales debido al costo financiero que enfrenta el país.

Críticas a quienes reclaman una devaluación

El ministro también cuestionó a quienes plantean la necesidad de una devaluación. Los calificó de “momias que realmente piensan en sí mismos” y sostuvo que ese planteo responde a una visión de una Argentina con salarios bajos, una economía cerrada y precios subsidiados.

“Nosotros no queremos eso”, afirmó Caputo.

En otro tramo de su exposición, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof al referirse a la relación entre salarios y productividad.

“La productividad no se genera pagándole sueldos de US$300 a los obreros. Esa es la Argentina que quiere el gobernador bonaerense. Kicillof quiere pobre a la gente. Y nosotros queremos una Argentina con salarios competitivos”, manifestó.

Viaje a París

Caputo viajará junto a Milei y una comitiva de funcionarios y gobernadores a París, donde participarán de la nueva edición de la Argentina Week, con una agenda orientada a promover inversiones y fortalecer vínculos institucionales.

La delegación oficial estará integrada, entre otros, por Karina Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones, Fabián Fernández, Santiago Bausili y José Luis Daza.

También participarán gobernadores de distintas provincias, entre ellos Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Finalmente, Caputo se refirió a las perspectivas del oficialismo y sostuvo que, en caso de que Milei consiga un segundo mandato, el Gobierno avanzará con nuevas reformas. “Vamos a seguir aprobando leyes. Ni se imaginan las reformas que tenemos en la cabeza que va a implementar nuestro presidente, si tiene cuatro años más de mandato”, afirmó.