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Estudiantes secundarios fueron reconocidos por sus producciones sobre memoria y derechos humanos

El concurso "Memoria en Reel" impulsó a estudiantes de distintas localidades a abordar la historia reciente y los derechos humanos mediante producciones audiovisuales breves y lenguajes propios de las nuevas generaciones.

Hoy 10:40
Memoria en Reel

El Instituto Espacio de la Memoria, junto a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, realizó la entrega de premios del concurso “Memoria en Reel”, destinado a estudiantes secundarios con el objetivo de promover la participación de las juventudes y generar nuevas formas de abordar y transmitir la memoria sobre la historia reciente.

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La iniciativa invitó a los estudiantes a expresarse a través de producciones audiovisuales breves, utilizando herramientas y lenguajes propios de las nuevas generaciones.

En esta edición resultaron ganadores Thiago Valentín Cardelle, estudiante del Instituto Superior Teresa B. de Barbieri, de Frías, y Julieta Victoria Sánchez Alderete, del Colegio del Sesquicentenario, de Termas de Río Hondo.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del director de Derechos Humanos Municipal, Luis Sánchez; la subdirectora Luisina Rivadeneira; y el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, quienes acompañaron este reconocimiento a los participantes.

Desde el Instituto Espacio de la Memoria, Gabriela Pallares destacó especialmente el compromiso, la creatividad y la sensibilidad demostrados por los estudiantes en sus producciones, y valoró la importancia del rol de las juventudes para construir sus propias miradas y narrativas sobre la memoria colectiva.

“Memoria en Reel” buscó, de este modo, generar un espacio para que las nuevas generaciones no sean solamente receptoras de una historia que debe ser conocida y transmitida, sino también protagonistas en la construcción de memoria, utilizando nuevos lenguajes y herramientas para acercar estas temáticas a sus pares.

Durante la jornada también se reconoció el acompañamiento de las instituciones educativas y las familias, consideradas fundamentales para hacer posible la participación de los estudiantes.

El Instituto Espacio de la Memoria agradeció a todos los jóvenes que participaron del concurso y, especialmente, a Thiago y Julieta por sus trabajos y por asumir con responsabilidad y sensibilidad el desafío de sostener, transmitir y defender la memoria.

En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar-eclesial, desde el Instituto reafirmaron la importancia de continuar generando espacios de participación juvenil y de educación en derechos humanos, fortaleciendo el compromiso colectivo con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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