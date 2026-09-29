El fenómeno de El Niño podría ser uno de los más fuertes en 40 años: qué se espera para Santiago del Estero

El evento se intensificará durante la primavera y tiene una probabilidad cercana al 100% de persistir hasta febrero de 2027.

Hoy 08:47

El fenómeno de El Niño ya se encuentra consolidado y se espera que continúe intensificándose durante los próximos meses, con potencial para alcanzar una categoría muy fuerte hacia finales de 2026. La situación podría generar importantes cambios en las lluvias y temperaturas de distintas regiones del país.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027. Las temperaturas excepcionalmente elevadas del Pacífico tropical son uno de los principales factores detrás del fortalecimiento del episodio.

De acuerdo con los pronósticos difundidos, durante septiembre, octubre y noviembre se esperan lluvias superiores a las habituales principalmente sobre el norte del Litoral y el oeste de Cuyo, además de sectores de La Pampa, sudoeste bonaerense y noreste de la Patagonia.

Qué se espera para Santiago del Estero

Para Santiago del Estero, en cambio, las proyecciones estacionales ubican las precipitaciones dentro de los niveles normales para la época, al igual que en sectores del centro-oeste de Formosa, Chaco y el este de Salta.

El panorama es diferente en provincias como Misiones, Corrientes y sectores del este de Formosa, Chaco y Santa Fe, donde las lluvias podrían ubicarse por encima de los valores habituales. Las precipitaciones esperadas también sobre el sur de Brasil aumentan la atención sobre posibles crecidas de los ríos de la región.

La climatóloga Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora emérita de la UBA, explicó que los efectos comenzaron a percibirse durante el invierno y podrían adquirir mayor intensidad durante la primavera, período en el que El Niño suele tener una influencia más marcada sobre Argentina.

Riesgo de lluvias intensas e inundaciones

Las lluvias superiores a lo normal no implican necesariamente precipitaciones constantes, sino una mayor posibilidad de que se registren eventos con importantes acumulados de agua, capaces de superar en algunos casos la capacidad de absorción de los suelos.

La OMM aclaró además que un El Niño muy fuerte no produce los mismos efectos en todas las regiones. Su impacto depende de la ubicación, la época del año y de otros factores climáticos presentes en los océanos Atlántico e Índico.

Los antecedentes muestran una relación entre este fenómeno y primaveras más lluviosas en Argentina. Según las estadísticas citadas en el informe, desde 1981 se registraron 15 episodios de El Niño durante la primavera, cinco de ellos considerados fuertes.

El actual evento seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzaría su máximo hacia finales de este año, mientras que sus efectos podrían continuar durante los primeros meses de 2027.