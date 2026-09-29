Las Termas: junta médica determinará si el niño de 9 años fue abusado sexualmente

Mientras el pequeño sigue internado en el Hospital Garrahan, los forenses examinarán las imágenes que existen en el expediente para saber si verdaderamente habría sido ultrajado.

Hoy 06:41

Una decisión clave en la causa que investiga el supuesto abuso sexual contra un niño de 9 años —oriundo de Las Termas, quien actualmente se encuentra internado en el Garrahan— busca arrojar luz sobre el expediente. La Justicia dispuso la realización de un nuevo informe médico a través de una junta médica especializada para determinar con certeza la existencia de lesiones.

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La medida —según indicaron fuentes judiciales cercanas a la investigación— se ejecutará mediante un minucioso análisis de las fotografías del área genital del menor que ya constan en el expediente judicial. Esta determinación técnica fue ordenada tras detectarse discrepancias insalvables entre las pericias médicas incorporadas hasta el momento en la investigación.

Por un lado, el primer examen realizado por los médicos forenses locales concluyó que la víctima presentaba signos compatibles con un ultraje sexual. Sin embargo, los profesionales del Hospital Garrahan de Buenos Aires informaron que no detectaron lesiones asociadas a un abuso.

Frente a estas conclusiones antagónicas, la junta médica tendrá la responsabilidad de dirimir el escenario pericial para brindar certezas al proceso. El resultado del nuevo estudio resultará determinante para el curso de la investigación penal que mantiene en vilo a los peritos.

En paralelo a las pericias médicas, el expediente avanzará en el plano procesal con una instancia determinante durante la jornada de este miércoles. Durante dicha audiencia, la Fiscalía podría solicitar formalmente la prisión preventiva para las tres sospechosas imputadas en la causa.

La medida alcanzará a la madre, la tía y la abuela del menor, quienes se encuentran actualmente detenidas bajo la sospecha de estar vinculadas al hecho. La representación fiscal expondrá sus argumentos ante el juez de Control para mantener a las acusadas tras las rejas.

De esta manera, la causa atraviesa horas definitorias a la espera de las conclusiones de la junta médica y del resultado de la audiencia de prisión preventiva. La resolución judicial fijará el rumbo de un caso de extrema gravedad institucional y judicial.