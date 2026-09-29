Julianne Moore será reconocida en el Festival de Cine de Savannah, donde presentará su nueva película

La actriz será distinguida con el Icon Award durante la 29ª edición del SCAD Savannah Film Festival, que tendrá como película central "The Debut", la comedia musical dirigida por Eisenberg.

Hoy 06:50

Julianne Moore será distinguida con el Icon Award durante la próxima edición del SCAD Savannah Film Festival, que además tendrá como selección central la película The Debut, dirigida por Jesse Eisenberg y producida por A24.

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La organización del festival confirmó que Moore recibirá el reconocimiento por su trayectoria cinematográfica. La película, escrita y dirigida por Eisenberg, también cuenta con la participación de Paul Giamatti, Halle Bailey y Bernadette Peters.

The Debut marca una nueva colaboración entre Moore y Eisenberg, quienes ya habían trabajado juntos en When You Finish Saving the World, el debut de Eisenberg como director estrenado en 2022.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride, donde recibió una recepción favorable, y posteriormente tuvo su estreno canadiense durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Julianne Moore

La directora ejecutiva del SCAD Savannah Film Festival, Christina Routhier, destacó la trayectoria de Moore y su trabajo como actriz. El festival también anunció que Helen Mirren será homenajeada y que la película A Talent for Murder, dirigida por Anton Corbijn y protagonizada por la ganadora del Oscar, será la encargada de inaugurar esta edición.

Una trayectoria reconocida internacionalmente

Moore obtuvo el Oscar a mejor actriz por su interpretación en Still Alice, además de ganar por ese trabajo el Globo de Oro y el BAFTA. También recibió nominaciones al Oscar por Boogie Nights, The End of the Affair, Far from Heaven y The Hours.

En televisión ganó un Premio Emmy por interpretar a Sarah Palin en la película televisiva Game Change, estrenada en 2012.

La actriz también consiguió reconocimientos como intérprete en los principales festivales europeos. Ganó premios de actuación en Venecia por Far from Heaven, en Berlín por The Hours y en Cannes por Maps to the Stars.

Después de su participación en Savannah, Moore tiene previsto regresar a los escenarios de Nueva York. Será protagonista de Faydra, una adaptación contemporánea del mito griego de Fedra escrita por Sarah Ruhl y dirigida por Les Waters.

Las funciones previas de la obra comenzarán el 2 de febrero en el New York City Center Stage I, mientras que el estreno oficial está previsto para el 25 de febrero.

La 29ª edición del SCAD Savannah Film Festival se desarrollará del 24 al 31 de octubre de 2026. Los pases para el festival ya están a la venta, mientras que las entradas para eventos individuales comenzarán a venderse el viernes 2 de octubre.